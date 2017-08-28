颶風無情橫掃 美國石油心臟墨西哥灣產線停擺

因「哈維」橫掃造成墨西哥灣巨大衝擊，當地部分煉油廠不得不停止運作。（法新社）

2017-08-28 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕四級颶風「哈維」（Harvey）25日深夜登陸德州，釀嚴重水災，當地還至少出現7次龍捲風，超過1000居民家園一夕間被摧毀。美國國家氣象局表示休士頓洪水是一場「空前的災難」，白宮發言人桑德絲表示，總統川普將於當地時間29日週二前往德州勘災。而目前號稱美國石油心臟的墨西哥灣已有22%的煉油設備被迫中止，連鑽油機器也遭撤離，重傷美國經濟。

綜合外電報導，德州第一大城休士頓日前迎來50年內最強颶風「哈維」，雖目前威力大減降為熱帶風暴，但所引進的雨勢仍對休士頓面臨巨大衝擊。

「哈維」侵襲美國墨西哥灣沿岸已達48小時，警消已在當地救出達上千位受困民眾，但全市仍有超過1萬位居民正在發出求救訊號，數十萬戶斷水斷電，休士頓市區已降下760公釐豪雨，估計在「哈維」滯留的情況下，總雨量將突破1270公釐，是該市的年雨量總和。

據國家氣象局統計，目前已知5人死亡，休士頓沿岸的煉油設備更是緊急關閉。美國安全暨環境執法局（BSEE）表示，墨西哥灣煉油廠約22%的石油生產線從週五開始就宣告停止，停產約377,117桶石油；27.2%的天然氣管線也被迫終止運作。其精煉與出口設備亦將影響內陸的其他石油州，短期內國際油價也將受到一定程度的波動漲幅。

這場天災已造成無數人家園遭毀、人命安全受到威脅，不少民眾必須爬上屋頂等待救援，當局甚至還要求「若非生命受到急迫威脅請勿撥打911」。休士頓市長透納（Sylvester Turner）遭質疑為何不在第一時間疏散人民時，他表示：「基於專業考量，市區淹水與交通癱瘓時，居民留在家中就地避難是最好的辦法。」

美國總統川普（Donald Trump）原本在大衛營（Camp David）度假，周末與跟內閣成員視訊會議討論災區情勢後，川普在推特上宣布，為了避免混亂，不會馬上前往德州勘災，預計將在當地時間29日才會到訪德州。

四級颶風「哈維」（Harvey）25日深夜登陸德州，釀嚴重水災，超過1000位居民家園一夕間被摧毀。（路透）

雖當地救難人員已陸續救出上千位民眾，但還有上萬人仍在等待救援。（美聯社）