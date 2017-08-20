逾14萬港人力挺政治犯 「雨傘運動」後最大集會

香港多個民間組織和政黨今天下午發起遊行示威，用行動支持黃之鋒等人。（法新社）

2017-08-20 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港雨傘運動代表人物、「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰和周永康，與「反東北發展」13名成員，日前被加重判刑入獄。香港多個民間組織和政黨今天發起遊行示威，用行動支持黃之鋒等人，現場預估共有超過14萬人上街頭聲援政治犯及良心犯；香港警方則聲稱，最高峰時，有2萬2000人參與這次遊行。

根據香港《蘋果日報》報導，遊行群眾在今天下午3點從灣仔修頓球場出發，一路走到中環終審法院外頭，不少群眾們無懼攝氏35度的烈日，到場力挺這些入獄的政治犯。

香港時事評論員黎則奮指出，今天遊行人數遠比預期為多，估計數以萬計，透露總共超過14萬人，「民情之洶湧，可想而知」。

活動發言人岑敖暉表示，沒有計算有多少人來參加這次遊行，但遊行人數超出預期，認為是繼「雨傘運動」之後，香港最多人參與的遊行集會活動。

香港的立場新聞及香港01報導，遊行人士高喊:政治打壓可恥、釋放所有政治犯等口號。香港歌手黃耀明、何韻詩今天也上街頭遊行，黃耀明說，今天出來遊行，是為了避免明天有更多的政治犯被判刑入獄。

香港時事評論員黎則奮指出，今天遊行人數遠比預期為多，估計數以萬計，透露總共超過14萬人。（路透）

不過香港警方統計，最高峰時，有2萬2000人參與這次遊行。（法新社）

不少群眾們在攝氏35度的烈日下撐傘，力挺這些入獄的政治犯。（美聯社）