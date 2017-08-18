濫用公權力？種族歧視？ 警攔查女子變手指插陰道「搜身」

2015年6月警方對非裔女子可莉（Charnesia Corley）進行了無條件的身體搜查，引起風波。圖左為受害人可莉。（Business Insider）

2017-08-18 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名德州21歲的非裔女子可莉（Charnesia Corley）在2015年6月被美國德克薩斯州哈里斯郡的休士頓警察攔查，而後警察指稱聞到可莉身上有大麻味，要求進行身體搜查，不料，搜身竟成了「強暴事件」，警察竟要求她脫褲，並將手指插入可莉的陰道。可莉不甘受此羞辱，提告警察，而當時的攔查影片也在近日傳出。

綜合媒體指出，2015年6月，警方對非裔女子可莉進行了無條件的身體搜查，引起風波。哈里斯縣地方檢察官辦公室在今年八月初進行搜查兩名官員提起刑事訴訟，但可莉的律師卡馬克（Samuel Cammack）要求在這案件中委任一名特別檢察官。

然而「搜身影片」的曝光，讓真相漸漸明朗！最近一次的上訴開庭，可莉指出，員警是因「種族歧視」才會針對她。卡馬克表示，員警已侵犯到可莉的權益，違反了憲法，並強調這是「強暴事件」，希望檢察官仔細審理案情，並打算控告在場的員警濫用公權力與性侵！

2015年6月的「強暴事件」，警方稱可莉車上有大麻味道後，隨後要求一名女警官進行搜查，並表示他們在車內發現了大約0.02盎司（0.5g）的大麻！而後她被判刑兩項輕罪：擁有0.02盎司（0.5g）的大麻、拒補。卡馬克指出，警方從未在她身上發現大麻！

哈里斯郡治安部長岡薩雷斯承諾「確保居民能得到尊重、平等待遇，員警未有搜查令時，不能在路邊公開搜查他人」