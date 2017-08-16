Netbase百大最受喜愛品牌調查 HTC排第44

2017-08-16 17:18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕矽谷公司網基（Netbase）公布2017年度全球一百大最受喜愛品牌，臉書拿下榜首，其他名列前五大品牌依序為亞馬遜、eBay、蘋果、閱後即焚的軟體Snapchat母公司Snap；台灣唯一上榜企業宏達電（HTC）第44名，成績遠較中國唯一上榜的聯想（第76名）更佳。

網基的報告利用社群媒體的分析技術，檢視超過3.67億則在社群媒體的消息，據此對各行業最受歡迎品牌排序。網基行銷長·雷吉（Paige Leidig）表示，科技業在最受喜愛品牌中繼續佔優勢，但最迷人的是首次上榜的品牌，如電動車大廠特斯拉（Tesla）和運動用品製造商彪馬（Puma）。

根據網基的報告，今年最受歡迎品牌第六至十名分別為：迪斯尼、精靈寶可夢（Pokemon Go）、美國手工藝品網站Etsy、線上影音串流業者Netflix、索尼；首次上榜的最受歡迎前十大品牌分別為：Snap（5）、Uber（11）、Zara（13）、Lyft（27）、特斯拉（28）、美國運通（40）、Puma（41）、HBO（46）、Hulu（63）和運動鞋品牌Converse （（64）。

以行業別來看，汽車類最受歡迎的品牌為福特（19）、特斯拉（28）；消費品類分別為Zara（13）、Nike（15）；食品飲料類為麥當勞（17）、星巴克（23）；精品類為Gucci（17）和LV（18）；電信業T-Mobile（56）、AT&T（69）。