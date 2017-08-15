川普簽備忘錄 啟動301調查中國竊取智財權行為

美國總統川普14日在白宮簽署行政備忘錄，授權美國貿易代表萊席爾，對強迫美國技術轉移與中國竊取智慧財產權啟動調查。（彭博）

2017-08-15 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日在白宮簽署行政備忘錄，指示美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer），對強迫美國技術轉移與中國竊取智慧財產權啟動調查。

綜合媒體報導，川普表示，中國的貿易政策損害美國企業和就業機會，他將採取強硬的措施，保護美國的版權、專利、商標、商業機密，以及其他知慧財產權。川普說，「這是一項重大的動作，但只這僅僅是開始。」

雖然川普並未提及「301條款」，但美國官員在12日已透過電話背景簡報預告川普將簽署備忘錄，並指示萊席爾依據「301條款」，判斷是否對中國展開貿易調查。

英國《BBC》報導，川普的動作是漸進式的，最終可能導致美國對中國進行貿易制裁。川普此舉試圖平衡中國與北韓之間的關係，並且兌現他「美國優先」的承諾。

美國政府估計，中國長久侵犯美國的智慧財產權並強迫在中國與中方合資的美國公司轉移科技，普政府估計美國因智財權被竊而造成的經濟損失，每年高達6000億美元。

301條款是美國「1974年貿易法」 第301條的俗稱，授權美國總統可針對「不公正」或「不合理」貿易行為的國家，採取貿易制裁措施。