納粹大屠殺中倖存 世界最長壽113歲人瑞過世

曾躲過猶太人大屠殺，且以世界最長壽男性著名的人瑞以色列．克里斯塔爾（Yisrael Kristal）昨（11）日過世，享壽113歲。（法新社）

2017-08-12 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕曾躲過猶太人大屠殺，且以世界最長壽男性知名的人瑞以色列．克里斯塔爾（Yisrael Kristal）在昨（11）日過世，享壽113歲。克里斯塔爾二戰時在集中營失去妻兒，但他沒被命運打垮，戰後經營糖果店撐起家計，並帶給孩童歡笑，克里斯塔爾認為，生命並沒有絕對，活下來的人只能更認真的工作來填補失去的事物。

綜合外媒報導，克里斯塔爾於1903年生於波蘭，二次大戰時全家被捲入德國納粹的猶太人大屠殺，他的2名孩子均死於集中營，而他和妻子則被轉送到奧斯威辛集中營，克里斯塔爾曾經命在旦夕，體重只剩下37公斤，而後集中營被蘇聯紅軍解放，戰後回到以色列開了一間糖果店。

去年1月原為世界最年長男性的小出保太郎，因心臟衰竭與肺炎過世，克里斯塔爾依遞補成為了世界最年長男性，而克里斯塔爾昨日溘然長逝，距離他的114歲生日只剩大約1個月，死因不明。

克里斯塔爾獲得金氏世界紀錄認證時，曾被請教長壽的秘訣，但他表示自己也不知道。不過他認為，壽命是早就決定好的，在集中營中，有許多比他更強壯、更聰明或是更帥氣的男人都英年早逝，生命並沒有絕對，活下來的人只能更認真的工作來填補失去的事物。在克里斯塔爾獲獎時，他女兒蘇拉曾表示，大屠殺並未影響父親對世界的信仰，「他樂觀、有智慧並滿足於他所擁有的一切。」