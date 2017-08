納粹大屠殺中倖存 世界最長壽113歲人瑞過世

2017-08-12 10:30

〔即時新聞/綜合報導〕曾躲過猶太人大屠殺,且以世界最長壽男性知名的人瑞以色列.克里斯塔爾(Yisrael Kristal)在昨(11)日過世,享壽113歲。克里斯塔爾二戰時在集中營失去妻兒,但他沒被命運打垮,戰後經營糖果店撐起家計,並帶給孩童歡笑,克里斯塔爾認為,生命並沒有絕對,活下來的人只能更認真的工作來填補失去的事物。

綜合外媒報導,克里斯塔爾於1903年生於波蘭,二次大戰時全家被捲入德國納粹的猶太人大屠殺,他的2名孩子均死於集中營,而他和妻子則被轉送到奧斯威辛集中營,克里斯塔爾曾經命在旦夕,體重只剩下37公斤,而後集中營被蘇聯紅軍解放,戰後回到以色列開了一間糖果店。

去年1月原為世界最年長男性的小出保太郎,因心臟衰竭與肺炎過世,克里斯塔爾依遞補成為了世界最年長男性,而克里斯塔爾昨日溘然長逝,距離他的114歲生日只剩大約1個月,死因不明。

克里斯塔爾獲得金氏世界紀錄認證時,曾被請教長壽的秘訣,但他表示自己也不知道。不過他認為,壽命是早就決定好的,在集中營中,有許多比他更強壯、更聰明或是更帥氣的男人都英年早逝,生命並沒有絕對,活下來的人只能更認真的工作來填補失去的事物。在克里斯塔爾獲獎時,他女兒蘇拉曾表示,大屠殺並未影響父親對世界的信仰,「他樂觀、有智慧並滿足於他所擁有的一切。」

GWR mourns the loss of iconic record holder Yisrael Kristal – the world’s oldest man who has died at 113 > https://t.co/Z5eVc1VcSx pic.twitter.com/ns95Xg0U8t