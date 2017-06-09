「兩腳開開」OUT！ 馬德里祭出搭公車禁令

圖為「開腿族」。（圖翻攝自《CNN》）

2017-06-09 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕你舒服，但他人可不！西班牙首都馬德里（Madrid）的運輸局（Municipal Transport Company，另稱EMT），將推出新禁令，民眾乘坐公車時，不得「雙腳開開」（Manspreading）擾鄰。

綜合媒體報導，這項規定起源於，有些「開腿族」，尤其是男性，搭乘大眾交通工具時，習慣岔開雙腿坐著，動作太大「撈過界」（boundaries），壓縮到左右兩旁乘客的使用空間。

為了解決這個問題，運輸局決定在車廂內部，張貼「禁止張開雙腿」的標誌，圖中可見1名紅色小人，手臂靠在大腿上、雙腳打開，但左上角卻有個大大的叉，提醒乘客尊重他人，這樣的坐姿並非「男子氣概」的展現，而是「不禮貌」。

報導指出，這項新法的產生，除運輸局，市議會的性別平等促進單位、婦女團體（Microrrelatos Feministas collective）功不可沒，最後共計逾1萬1500人一同參與連署，並於書面文件上註明，「所有交通工具上，都能見到要求禮讓空間給孕婦、年長、身障人士，但還有一個問題，影響著大部分人，那就是『開腿族』！」可惜文內卻沒提到，若觸法將如何懲處。