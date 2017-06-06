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男下體被扳手套住17小時 口腔科醫生來解圍

2017-06-06  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省台州有一名男子，不知道為何把下體塞進了梅花扳手內，卻拔不出來，導致他下體被「卡」了17個小時，已腫脹發紫，可能有切除的風險，急診醫師束手無策，所幸口腔科醫師前來解危，使用磨牙的「氣動渦輪機」將扳手切開，成功讓男子「掙脫束縛」。

綜合中國媒體報導，這名37歲男子在2日晚間被送進急診室，原因是生殖器被梅花扳手套住，已腫脹發紫，可能有切除的風險，該院泌尿科、骨科等相關科室進行了聯合會診，發現男子生殖器被套住太久，腫脹嚴重，只有進行手術放血，待生殖器縮小才可以取出。

不過進行手術需要親屬簽字，男子未婚，院方多次聯絡男子父母，但男子家庭關係似乎不太好，他的父母雖然口頭答應，人卻遲遲不來，導致無法手術。

當地消防單位表示，當時他們有帶「電磨」，但切割過程中會產生高熱，除需要冷水降溫外，男子下體腫脹嚴重，切割需要非常小心，正當他們討論方案準備時，有名泌尿科醫師提出了建議，表示可以讓口腔科醫師來參與會診。

該院的2名口腔科醫師不久後便帶著磨牙用的「氣動渦輪機」趕來，氣動渦輪機的鑽頭細的和針一樣，比電磨的轉輪要來的精細，且使用時還伴有冷水噴射降溫，拿其他的扳手來實驗後，發現可以切除，於是展開切除任務。

口腔科醫師等人花了半小時左右，磨壞了7、8個鑽頭，終於將扳手成功鋸斷，讓男子「掙脫束縛」，沒有造成二度傷害，但男子下體為何會被扳手套住，還是個謎。

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  • 中國有一名男子下體被扳手套住17小時，整個腫脹發紫。（圖擷取自搜狐新聞）

    中國有一名男子下體被扳手套住17小時，整個腫脹發紫。（圖擷取自搜狐新聞）

  • 中國有一名男子下體被扳手套住17小時，整個腫脹發紫，被緊急送到急診室。（圖擷取自搜狐新聞）

    中國有一名男子下體被扳手套住17小時，整個腫脹發紫，被緊急送到急診室。（圖擷取自搜狐新聞）

  • 該院的口腔科醫師使用磨牙用的「氣動渦輪機」，切開扳手。（圖擷取自搜狐新聞）

    該院的口腔科醫師使用磨牙用的「氣動渦輪機」，切開扳手。（圖擷取自搜狐新聞）

  • 扳手被鋸斷後的樣子。（圖擷取自搜狐新聞）

    扳手被鋸斷後的樣子。（圖擷取自搜狐新聞）

  • 在眾人的幫助下，男子順利「掙脫束縛」。（圖擷取自搜狐新聞）

    在眾人的幫助下，男子順利「掙脫束縛」。（圖擷取自搜狐新聞）

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