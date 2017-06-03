蓋達的獅子！賓拉登兒子成恐怖份子界超新星

2017-06-03 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日於恐怖份子界誕生了「超新星」，美國911恐怖攻擊事件的主謀暨蓋達恐怖組織首領賓拉登的兒子，哈姆薩．賓拉登（Hamza bin Laden）正捲土重來。日前於恐怖份子的網頁上出現他的音訊檔，表示「準備給予毫無信仰的人毀滅性打擊」、「為了替敘利亞被殺害的孩子們報仇，我會攻擊歐美的城市」。

賓拉登於2011年遭美國特種部隊擊斃後，蓋達組織首領由艾曼．扎瓦希里繼任，恐怖份子界的主導權已被ISIS奪走，然而即使伊斯蘭國（ISIS）現與蓋達組織對立，卻從未批判過摧毀雙子星大樓的賓拉登。

據《Wedge》報導，今年5月中，哈姆薩的音訊檔案在恐怖份子的網站上出現，扎瓦希里稱他為「蓋達的獅子」，此舉可能暗示哈姆薩為未來後繼者。哈姆薩表示「準備給予毫無信仰的人毀滅性打擊」、「為了替敘利亞被殺害的孩子們報仇，我會攻擊歐美的城市」，要求成員為殉教做準備。

專家表示，恐怖份子活動的敘利亞與伊拉克在軍事上情況窘迫，甚至近乎毀滅狀態，哈姆薩欲趁此情況，暗示要奪回蓋達在恐怖份子界的主導權。哈姆薩能作為首領有兩個要點，一是為傳說中的恐怖份子賓拉登的兒子，憑其血緣有正當性。二是與伊斯蘭教先知穆罕默德有血緣關係。未來可能子承父業，並對歐美造成新的威脅。