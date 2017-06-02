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囚犯人數不夠多... 荷蘭要再關閉5座監獄

根據荷蘭當地媒體取得的內部文件，今年夏天結束前，有5座監獄要關門大吉。圖為難民在荷蘭已關閉的監獄踢球。（美聯社）

2017-06-02  00:15

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭犯罪率穩步下降，囚犯人數減少，關閉監獄已成趨勢，根據當地媒體取得的政府內部文件，今年夏天結束前，有5座監獄要「關門大吉」。

綜合外媒報導，自2004年以來，荷蘭犯罪率穩步下降，總人口約1700萬人的荷蘭，只有約1萬1600人被關在牢裡，相當每10萬人中，只有69人被監禁。因囚犯人數減少造成監獄空置，2013年已有19座監獄關閉，當局甚至從挪威「進口」了240名囚犯，只為了保持設施完整。

據荷蘭《電訊報（Telegraaf）》取得的內部文件，今年夏天結束前，荷蘭當局還要再關閉5座監獄，司法部長史迪爾（Ard van der Steur）向國會宣布，維持囚犯人數稀少的監獄，對小國來說成本太過高昂。

關閉監獄將導致近2000個工作崗位消失，其中，只有700人有機會在荷蘭執法體系再次接受培訓，以適應新的工作。

外媒指出，荷蘭保持低犯罪率的原因有很多，包括較寬鬆的毒品法、重視康復治療，以及電子腳鐐監測系統，讓人們重新進入勞動隊伍。2008年有一份研究指出，與傳統的監禁相比，電子腳鐐監測系統將再犯率降低了一半。

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