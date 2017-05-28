史上最貴勞力士手錶 拍賣價1.57億元

越南保大皇帝這支勞力士手錶，拍出1.57億台幣天價。（圖擷取自網路）

2017-05-28 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕越南末代「保大」皇帝半生流亡法國，終其一生被視為落魄，但是，他生前擁有一支鑲鑽的勞力士手錶，日前在瑞士拍出506萬瑞士法郎（約台幣1.57億元），刷新勞力士手錶拍賣紀錄。

綜合媒體報導，這個手錶曾在15年前以37萬瑞士法郎（約台幣1147萬元）被拍賣過一次，但在今年的5月13日，富藝斯拍賣會刷新紀錄，拍出506萬瑞士法郎，等於飆漲將近14倍。

據報導，富藝斯拍賣會把這支手錶稱為「保大」，就是越南末代皇帝阮福睓的年號，保大皇帝生於1913年、1932年亲政，1945年退位，執政期間正是日本與法國開戰，爭奪東南亞屬地，而越南就是二大國之間的悲情戰地，二戰結束，阮福睓流亡法國，最後長眠於法國。

這支手錶是ref.6062、黄色18K金表殼，據富藝斯資料，全球同樣版本的ref.6062共有3支，只有這支是將鑽石鑲嵌在偶數時位置，是典型孤品。

不過，最貴的古董錶不是勞力士，而是百達翡麗，是由富藝斯在2016年從日內瓦拍出，是1940年代產的百達翡麗鋼殼ref.1518，採取萬年曆，成交價逾1100萬瑞士法郎（約台幣3.4億元）