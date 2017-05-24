留學生演講讓中國玻璃心碎 馬里蘭大學：相當自豪
留美學生楊舒平在馬里蘭大學畢典致詞，談到美國有民主制度能領略自由的感覺，馬里蘭大學對外聲明指出，他們相當自豪地支持她。 （圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕來自中國的留美學生楊舒平（Shuping Yang），日前在美國馬里蘭大學畢業典禮上致詞時，談到美國空氣是乾淨的，不像中國要戴口罩，且還有民主制度能領略自由的感覺，但演講引來中國媒體的批評。馬里蘭大學則於昨天對外聲明指出，他們相當自豪地支持楊舒平，更稱讚她是個優秀的學生。
綜合外媒報導，馬里蘭大學昨天對外聲明指出，楊舒平作為一名優秀的學生，被學校委員會選中在21號的畢業典禮發表演講，她表達對美國和馬里蘭大學的感激，並分享她這段經歷的想法。對於楊舒平演講的觀點及發表意見的權利，校方相當自豪地表示支持及讚賞。
聲明還說到，馬里蘭大學是各種理念交流的場所，每個人都能在學術滋養的環境下表達個人觀點，且要做為一個見多識廣的國際公民，聽取不同觀點、擁抱多元並寬容對待都相當重要，無論學生在校內或校外，傾聽、尊重都是必備技能。
楊舒平以馬里蘭大學2017年畢業生代表的身分，於21日向全校進行畢業致詞，她回憶5年前自己第一次踏上美國土地時，剛下飛機的她正準備戴上口罩，卻驚覺美國的空氣如此清甜，但她在中國可是每次出門都一定要有口罩。楊舒平也享受著言論自由的風氣，她不僅學習到如何討論爭議話題，還可以質疑權威、反駁教授的觀點，並且在網路上對於教授的教學打分數。
楊舒平在演講過後，遭到中國媒體大肆批評，說楊舒平將美國形容成大同社會，不僅空氣好又有民主制度，中國沒有民主且空氣髒，根本就是將美國人對於中國人的刻板印象再次放大，甚至有人批評乾脆把中國形容成北韓一樣，這樣她就像是逃到美國的脫北者了。
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