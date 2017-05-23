對決AlphaGo首戰吞敗 柯潔：我輸的沒脾氣！
2017-05-23 16:30
棋王柯潔首戰敗給AlphaGo。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕人類與AI圍棋大戰今天（23日）開打，人機激戰逾4小時，最終人工智慧AlphaGo擊敗世界棋王柯潔，賽後柯潔坦言，「（AlphaGo）實在下得太出色了，我輸的沒什麼脾氣，真的是很厲害！」
綜合中媒報導，柯潔今天賽後出席記者會時總結與AlphaGo首戰心得，他表示自己原本有稍微研究，但AlphaGo有些招式自己也沒見過，例如AlphaGo中間斷過一次，人類對手是不可能這樣下的，但他事後認為這是「一石二鳥」的好棋。
柯潔稱讚一石二鳥大膽出擊，稱自己輸的沒有一點脾氣，「他下得太好了，也在改變我們最初對圍棋的看法，沒有什麼棋是不能下的，它可以大膽創新，大膽開拓自己的思維，很自由的下棋。」
柯潔甚至說，「他這個棋跟去年相比，好像完全是兩個人，第一次還是很接近人，他實在是太厲害了。他已經不是人，是上帝了。」
柯潔將與AlphaGo在週四（25日）進行第二場對弈，他表示將盡全力拼每一盤，也希望他帶給大家圍棋的快樂。
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