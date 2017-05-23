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聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰發瘋了 江蕙今出庭作證 一身黑裝現身法院
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亞莉安娜英國演唱會爆炸 倖存者：人們滿身是血...

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）的演唱會發生爆炸，造成19死50傷，逃生的觀眾心有餘悸。（美聯社）

2017-05-23  09:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）於英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）當地時間22日晚間舉辦演唱會，但演唱會結束時竟發生爆炸，目前造成19死50傷，大批粉絲驚慌逃生。有倖存者心有餘悸地表示，他們看到至少5個人身上全都是血。

據《衛報》報導，一群來自謝菲爾德（Sheffield）的年輕人透露，有5個人全身是血，演唱會保安人員則一個接一個抬出受傷群眾。從紐卡素（Newcastle）前來聽演唱會的20歲麥克杜格爾（Erin McDougle）指出，音樂會結束時有一陣很大聲的爆炸聲，當時燈已經亮了，所以觀眾知道這不是節目的一部分。

來自達靈頓（Darlington）的25歲女子泰德（Sophie Tedd）表示，她就坐在爆炸區域的附近，爆炸聲直接從她旁邊傳來，周遭每個人都開始尖叫，她差點就被逃亡的人群踩踏了，現場還有一種物品被燃燒的氣味。

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