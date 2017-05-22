英國皇室對外禁用 6個關鍵字曝光！
2017-05-22 10:17
社會人類學家福克斯整理出，皇家子弟避免、禁止使用的6個單字。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室一向是全球矚目的焦點，身為皇室成員，只要出包，不論大小事，都會被放大檢視，絲毫不得馬虎。對此，社會人類學家福克斯（Kate Fox）整理出，皇家子弟避免、禁止使用的6個單字！
綜合媒體報導，世人永遠不會從英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）、菲利浦親王（Prince Philip）與查爾斯王子（Prince Charles）等人口中聽到包括：
1. 對不起（Pardon）
常用於未聽清楚談話內容，委婉地請求對方複述，但在皇室，「抱歉」（Sorry）、「不好意思，您說什麼？」（sorry, what?），或點頭示意，假裝聽到，才是最棒的作法。
2. 廁所（Toilet）
這個源自法國的單字，皇室成員向來避免使用，身為溫莎王朝（House of Windsor）的一份子，若你需要上廁所，須以「陷於泥淖」（bog）、「洗手間」（Loo）稱呼。
3. 香水（Perfume）
皇室成員習慣塗抹「香氛」（scent），而非噴灑香水。
4. 下午茶（Tea）
茶最初是平民百姓吃晚餐的餐點之一，為了有所區隔，皇室以“dinner”、“supper”稱之，兩者差別在於「正式與否」，例如去餐廳吃或在家裡吃。
5. 休息室（Lounge）
皇宮內有很多房間，但沒有休息室，若要看影集或玩遊戲，他們會在「會客室」（drawing room）或「客廳」（sitting room）。
6. 優雅（Posh）
皇室象徵豪華與優雅，「時髦」（smart）一詞，比較符合崇高的身分地位。
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