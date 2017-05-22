美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
2017-05-22 02:44
〔中央社〕衛福部長陳時中今天與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）舉行雙邊會談，陳時中當面邀請普萊斯訪台，普萊斯答應會「慎重考慮安排」。
美國力挺台灣出席世界衛生大會（WHA），普萊斯曾親自致函給世衛秘書長陳馮富珍，促其本於專業邀請台灣出席大會。
今天陳時中藉與普萊斯雙邊會談機會，當面邀請普萊斯親自到台灣訪問，普萊斯欣然答應表示會「慎重考慮安排」，陳時中認為「成功機率非常大」，若美國衛生部長來台交流訪問，對台灣將是相當大的鼓舞。
此外，陳時中說，台美雙方今天就國際援助一項建立合作關係意願，他認為這是「非常好的開始」，在台灣處境這麼不好的情形下，得到「如此珍貴的友誼」，他以感到「振奮」形容。
在世界衛生大會（WHA）召開前夕，陳時中今天下午在日內瓦與普萊斯舉行部長級雙邊會談，會後陳時中轉述，雙方談了45分鐘，「談得很愉快，是非常成功的雙邊會談。」
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