噁爆！老鼠從天而降掉進火鍋 跳出後還狠咬客人

2017-05-20 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京六合一名王小姐與幾位友人一同至新開的火鍋店用餐，吃到一半時，一隻老鼠居然從天而降掉進她的鍋裡，跳出後還將她的手臂咬傷。

綜合中媒報導，南京一名王小姐日前在新開的火鍋店用餐到一半時，天上居然落下一隻老鼠，不偏不倚掉進她的鍋內，但更慘的還在後面，這隻老鼠不甘「被川燙」，從鍋內跳出後還狠咬了王女一口，店員當場先行幫忙處理傷口後，立刻將客人送至醫院施打血清。

事後業者稱因為樓上正在裝潢，因此才會發生老鼠從天花板夾縫掉落的事情。一名承辦此案的員警表示自己當了20年的警察，還是頭一次遇到這種奇葩案件，事後業者已與王小姐達成賠償協議。