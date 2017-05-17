男持電鋸裝潢新屋 手滑不慎「割喉」慘死

2017-05-17 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇淮安漣水日前發生一起「割喉」案。1名30歲左右的姜姓裝潢師傅，日前裝修家中新房時，疑因手中電鋸沒拿穩，意外鋸斷自己的氣管，當場慘死。

綜合中媒報導，15日下午4時許，1名丁姓女子與同事，正好在事發附近發傳單，卻發現有戶人家大門敞開，門口全是水，好奇上前查看，驚見姜男身受重傷，倒躺在血泊中。

嚇得花容失色的兩人，趕緊奪門而出，打電話報警。警方表示，他們抵達現場時，男子早已沒了呼吸心跳，屋內地上血跡斑斑、水龍頭打開，一旁還擺了隻電鋸，初步判斷應是姜男裝修時，不小心手滑，意外鋸斷自己的脖子。