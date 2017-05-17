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男持電鋸裝潢新屋 手滑不慎「割喉」慘死

2017-05-17  11:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇淮安漣水日前發生一起「割喉」案。1名30歲左右的姜姓裝潢師傅，日前裝修家中新房時，疑因手中電鋸沒拿穩，意外鋸斷自己的氣管，當場慘死。

綜合中媒報導，15日下午4時許，1名丁姓女子與同事，正好在事發附近發傳單，卻發現有戶人家大門敞開，門口全是水，好奇上前查看，驚見姜男身受重傷，倒躺在血泊中。

嚇得花容失色的兩人，趕緊奪門而出，打電話報警。警方表示，他們抵達現場時，男子早已沒了呼吸心跳，屋內地上血跡斑斑、水龍頭打開，一旁還擺了隻電鋸，初步判斷應是姜男裝修時，不小心手滑，意外鋸斷自己的脖子。

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  • 姜男正在裝潢的新房。（圖擷取自《梨視頻》）

    姜男正在裝潢的新房。（圖擷取自《梨視頻》）

  • 中國有名姜姓裝潢師傅，日前替自家新房裝修時，不慎持電鋸「割喉」，現場地板留有大批血漬。（圖擷取自《梨視頻》）

    中國有名姜姓裝潢師傅，日前替自家新房裝修時，不慎持電鋸「割喉」，現場地板留有大批血漬。（圖擷取自《梨視頻》）

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2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
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