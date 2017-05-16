白宮稱川普洩密假新聞 華郵記者上電視反擊

2017-05-16 17:58

〔編譯周柏憲／綜合報導〕華盛頓郵報報導，美國總統川普將高級機密洩露給俄國，但白宮稱該報導不實。撰寫該報導的國家安全記者米勒（Greg Miller）上美國有線電視新聞網（CNN）節目時直言，「白宮在玩文字遊戲。」

CNN報導，華郵引述多位現任與前任美國官員，川普向俄羅斯外長與美國駐俄大使討論美國從盟國得到的情報。美國國家安全顧問麥馬斯特否認，「我當時也在房內，沒這回事」，稱川普「沒時間討論任何情報來源和方式。」

米勒在CNN節目「柏奈特有話大聲說」表示，白宮想減少該報導帶來的衝擊，「如果這一切是那麼的光明正大、又沒問題的話，為什麼國家安全會議（NSC）要出來開會，認為有必要和中情局局長和國家安全局局長連絡、提醒川普跟這些俄國人講了什麼？」

相關影音請見：