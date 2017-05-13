「勒索病毒」中文流暢 網友：駭客疑是中國人

簡體中文版的病毒勒索信。（圖擷取自微博）

2017-05-13 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕最近一款名為WannaCry（想哭，WanaCrypt0r 2.0）的勒索病毒全球肆虐，利用微軟作業系統的漏洞，進行駭客攻擊，將用戶的檔案加密封鎖，並向被害者勒索贖金，才會讓檔案解密。有網友懷疑，中文版文字流暢，可能駭客就是中國人。

目前「WannaCry」已經入侵全球99個國家，其中受災最慘的國家依序為俄羅斯、台灣、西班牙、烏克蘭和日本。英國多家國營醫院、西班牙最大電信商（Telefónica）、美國聯邦快遞公司（FedEx）和中國多家大專院校等，都淪為受害者。

中毒的電腦桌面上會顯示了一封勒索信，可以選擇顯示語言，包括中文、韓文、日文、英文等多國語言。信上的內容顯示，想要解鎖你電腦上的檔案，請付300美元（約新台幣9000元）等價的比特幣，若1週內不付款，文件就永遠無法恢復。

有中國網友認為，看完中、英文版本的勒索信後，懷疑駭客是中國人，或者至少團隊中有中國人。中、英文的病毒勒索信內，中文版的文字流暢自然，還帶點獨創的「幽默」，英文版卻十分生硬，句式變化也很少，還有好幾處句法和語法錯誤，在國外留學過的都寫得比這封信好。

繁體中文版的病毒勒索信。（圖擷取自臉書）