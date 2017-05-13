| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高大林段南下連環撞 僅剩外車道行駛 花蓮亞泥工安意外 2工人遭原料掩埋搶救中 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

「勒索病毒」中文流暢 網友：駭客疑是中國人

簡體中文版的病毒勒索信。（圖擷取自微博）

2017-05-13  12:02

〔即時新聞／綜合報導〕最近一款名為WannaCry（想哭，WanaCrypt0r 2.0）的勒索病毒全球肆虐，利用微軟作業系統的漏洞，進行駭客攻擊，將用戶的檔案加密封鎖，並向被害者勒索贖金，才會讓檔案解密。有網友懷疑，中文版文字流暢，可能駭客就是中國人。

目前「WannaCry」已經入侵全球99個國家，其中受災最慘的國家依序為俄羅斯、台灣、西班牙、烏克蘭和日本。英國多家國營醫院、西班牙最大電信商（Telefónica）、美國聯邦快遞公司（FedEx）和中國多家大專院校等，都淪為受害者。

中毒的電腦桌面上會顯示了一封勒索信，可以選擇顯示語言，包括中文、韓文、日文、英文等多國語言。信上的內容顯示，想要解鎖你電腦上的檔案，請付300美元（約新台幣9000元）等價的比特幣，若1週內不付款，文件就永遠無法恢復。

有中國網友認為，看完中、英文版本的勒索信後，懷疑駭客是中國人，或者至少團隊中有中國人。中、英文的病毒勒索信內，中文版的文字流暢自然，還帶點獨創的「幽默」，英文版卻十分生硬，句式變化也很少，還有好幾處句法和語法錯誤，在國外留學過的都寫得比這封信好。

繁體中文版的病毒勒索信。（圖擷取自臉書）

英文版的病毒勒索信。（圖擷取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Bitcoin WanaCrypt0r WannaCry Wcry Windows 勒索病毒 微軟 電腦病毒
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：「勒索病毒」中文流暢 網友：駭客疑是中國人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.