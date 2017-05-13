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英國醫療服務系統遭網攻 救護看診受阻

2017-05-13  03:20

〔中央社〕英國公立醫療服務部分電腦系統受到「勒索軟體」網路攻擊癱瘓，迫使今天英國醫院和醫生診所的救護車改道、停止看診和取消預約。

英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）表示，數十個組織機構受到這次網攻影響，導致IT系統嚴重當機。

這次網攻似乎屬於範圍較廣的國際駭客攻擊一環，NHS不認為被特別針對攻擊。

西班牙政府也指出，為數眾多企業，包括電信巨擘西班牙電信集團（Telefonica）也遭到「勒索軟體」的攻擊。

NHS的電腦部門NHS Digital聲明指出，「目前正進行初步調查，我們相信這種惡意軟體變種是Wanna Decryptor。」

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