快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
這條魚混哪的？ 竟然滿身刺青！
2017-05-12 12:31
驚！菲律賓這條魚身上滿滿刺青。（圖擷自《ABC》）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓漁民在上週五（5日）捕獲一條24公斤的藍色馬林魚，漁獲的相片立刻在網路上瘋傳，因為牠身上竟然佈滿了刺青！不過後來漁民出面解釋，其實是他用T恤包裹魚身時，衣服上的圖案轉印到魚體身上。
據《ABC》報導，41歲的漁民塔諾（Zosimo Tano），在星期一（8日）出面澄清此事，他指出魚被抓上來時並沒有任何刺青，魚身上的印花完全來自他的T恤。菲律賓漁業和水產資源局對此解釋，會有這種現象，應該是黏答答的魚皮和織物產生了化學反應。
這條藍色馬林魚最後以每公斤180菲律賓比索（約新台幣109元）出售，漁民總共賺進4320比索（約新台幣2616元）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 尼斯湖水怪再現身？民眾拍到最新影片
- 中國網友爽吃丹麥生蠔 網民看完直呼想嫁過去
- 把妹勝於飛安？巴航機長邀華裔女獨處駕駛艙...
- 太極宗師完勝3名橄欖球員？球員發文揭真相
- 超挺文在寅 83％南韓民眾對他有信心
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 樓梯間驚見棄嬰 女第一時間竟帶回家
- 擴大實施！彰市再增17條路納入收費
- 連尿都驗不完！ 反毒戰爭 跨部門合作是關鍵
- 奉獻52年 義籍修女裴嘉妮歸化台灣
- 主場94狂 綠衫軍聽牌
- 馬公古蹟觀光區 疑似高中學生裸泳
- 執法好難… 警擊斃賊遭訴 有69名警官司纏身
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 蒙娜麗莎穿比基尼？！名畫人物穿越時空上街頭 竟然零違和！
- 蝶戀花遊覽車事故後 將調訓3876名遊覽車駕駛
- 2大學8高職 商管跨校組聯盟
- 綠色友善餐廳 送母親火鶴花
- 苗栗高鐵特定區 土地標售無人問
- 《基隆市議會市政考察》天然氣漏膠帶封管 民眾不安
- 《藍丹寧‧新明星》1
- 流浪法庭38年！一銀押匯案77歲翁獲補薪292萬
- 聽聞強尼戴普靠耳麥提詞 潔西卡崔絲坦翻了個巨大白眼
- 仲夏寶島號6/24首航 體驗復古風覽花東美景
- 北市罰鍰創新高挨批 柯：公民意識成長
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Bill makes progress amid confrontation
- 中職》游擊手突然移防外野 陳傑憲飆最帥美技（影音）
- 土銀金和大樓 再度流標
- 若第一輪無人過關 吳敦義喊話最高票當選
- 小來公園建二辦？台中市府：遺址應保存
- 《藍丹寧‧新明星》2
- 《53米放寬至65米》中正紀念堂周邊 建築可長高4樓
- 基隆清整纜線 今年預計1.5萬公斤
- 鋒面接近 週六嚴防大雨
- 柯P又失言了…市府發言人︰市長有點白目
- 金素妍甜勾李尚禹 維也納秘拍婚照喜孜孜
- 路燈壞、意象醜 埔里鎮代批打鐵街掉漆
- 司改分組會議決議：設中途專區 助更生人重返社會
- 「前瞻」攻防》江宜樺批掏空台灣 政院駁不實指控
- 昆汀御用男星辭世 麥可帕克斯享壽77歲
- 阻我參與ＷＨＡ 林全批中國不負責任
- 美女與野獸 號召全世界公主
- 被笑中國豬 豪小子發憤圖強
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：這條魚混哪的？ 竟然滿身刺青！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分