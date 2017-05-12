這條魚混哪的？ 竟然滿身刺青！

驚！菲律賓這條魚身上滿滿刺青。（圖擷自《ABC》）

2017-05-12 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓漁民在上週五（5日）捕獲一條24公斤的藍色馬林魚，漁獲的相片立刻在網路上瘋傳，因為牠身上竟然佈滿了刺青！不過後來漁民出面解釋，其實是他用T恤包裹魚身時，衣服上的圖案轉印到魚體身上。

據《ABC》報導，41歲的漁民塔諾（Zosimo Tano），在星期一（8日）出面澄清此事，他指出魚被抓上來時並沒有任何刺青，魚身上的印花完全來自他的T恤。菲律賓漁業和水產資源局對此解釋，會有這種現象，應該是黏答答的魚皮和織物產生了化學反應。

這條藍色馬林魚最後以每公斤180菲律賓比索（約新台幣109元）出售，漁民總共賺進4320比索（約新台幣2616元）。