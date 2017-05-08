北韓如何拿到核原料？ 中國企業在搞鬼
2017-05-08 16:54
在北韓「國父」金日成105歲冥誕這天，北韓軍隊遊行秀武力。圖為「KN-08」液體燃料洲際飛彈。（歐新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓核試與試射導彈頻頻，威脅國際安全，遭到美國與聯合國制裁。儘管如此，一家中國與北韓合資的企業開採製造核武與導彈所需的礦物，合作10年沒被曝光，讓北韓可透過這家公司輕鬆躲過國際制裁。
《華爾街日報》報導，中國國有企業「遼寧省機械集團」與北韓「永邦總公司」（Ryonbong General Corp.）於2008年設立一家合資企業，開採鉭、鈮和鋯，這些礦物可以用來製造核反應爐和導彈。
報導披露前，兩國合資企業早已合作10年，表示北韓已悄悄繞過聯合國與美國的制裁，與中國進行業務往來，遼寧省機械集團宛如北韓政權的生命線。永邦總公司因參與大規模殺傷性武器製造項目，2005年與2009年分別遭到美國與聯合國制裁。
遼寧省機械集團以電郵回應，該合資企業從未從事一般商業活動，自2009年以來，該集團也一直試圖解散該合資企業。
除此之外，中國女商人馬曉紅的貿易公司「丹東鴻祥實業集團」（Dandong Hongxiang Industrial Development Co.）因協助在制裁黑名單上的北韓公司躲避美國制裁，遭到美國起訴。
美國司法部發言人雷蒙迪（Marc Raimondi）說，馬曉紅沒有提出抗辯申請，據信在中國仍是在逃犯。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 館長嗆台灣詠春之父 歡迎傳統武術6月來實戰！
- 中國打壓我參與WHA 民團籲國會不分藍綠齊聲援
- WHA倒數 蔡英文10度推特發文
- 雲縣府徵暑期工讀生 月薪21K
- MLB》提爾曼傷癒首戰告捷 金鶯完封白襪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most government apps ‘vulnerable’
- 馬克宏當選法國總統 趙天麟：年輕就是一種價值
- 自由共和國》李忠憲、林盈達、林宗男／這是一個進步的法案
- 等了13年！周星馳《功夫2》要開拍 馬雲角色是...
- 揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘
- 不想槓上基特 A-Rod拒搶馬林魚
- 妮可基嫚怒喊背叛！緋聞男友示好前夫阿湯哥
- 志願役上兵酒醉脫哨 廢弛職務判刑3月
- 〈戀愛絮語〉桐花語
- 推銷宜蘭之美 宜蘭市長江聰淵11日赴美訪姊妹市
- 《玩命》奪獎 馮迪索謝「最佳搭擋」保羅沃克
- 曾莞婷背後鏡子透螞蟻腰 汗流浹背好性感
- 這是印刷字？國小老師字體被稱神人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Beijing urged to educate fishermen after incursion
- NBA》詹皇好心拉球衣提醒 暴龍球員：有點像管兒子（影音）
- WHA邀請函還沒到 衛福部今晚6點說明
- 日本40歲足球國寶吃香 時尚圈男女通殺
- NBA》第4戰遭禁賽 老闆穿12號球衣力挺歐布瑞
- 76歲狼師遭押 地方人士：他原本就喜開黃腔
- 瞭望之窗》朝鮮半島的新變數是文在寅的當選
- NBA》詹皇領軍無人敵 神鬼數據笑傲全聯盟（影音）
- 醫病》女性高血壓相關疾病 總死亡率高達34％
- 《上癮》男星爆姊弟戀 疑同居大6歲單親媽媽
- 台中路平看得見 工程缺失率大降
- 反年改陣營轟林萬億可領18趴 黃國昌：印證應加速年改
- 社論》逆風而行，當然會倒退！
- 代班人靠不住 殷仔最快13日復出
- 鹿耳社區送暖 獨老流下感恩淚
- 遠航狀況多 立委憂無預警停飛再度上演
- 「啥咪狼？好狼？壞狼」 雲縣故事志工秀成果
- 潛藏債務17.85兆 主計長︰不改革有危機
- NBA》馬刺利多？火箭禁區猛將上2分鐘就掛傷號
- 包2萬謝恩被拒 12年捐千萬
- 黑寡婦思嘉狼性大發 猛男爽「死」了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓如何拿到核原料？ 中國企業在搞鬼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分