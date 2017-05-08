北韓如何拿到核原料？ 中國企業在搞鬼

在北韓「國父」金日成105歲冥誕這天，北韓軍隊遊行秀武力。圖為「KN-08」液體燃料洲際飛彈。（歐新社）

2017-05-08 16:54

〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓核試與試射導彈頻頻，威脅國際安全，遭到美國與聯合國制裁。儘管如此，一家中國與北韓合資的企業開採製造核武與導彈所需的礦物，合作10年沒被曝光，讓北韓可透過這家公司輕鬆躲過國際制裁。

《華爾街日報》報導，中國國有企業「遼寧省機械集團」與北韓「永邦總公司」（Ryonbong General Corp.）於2008年設立一家合資企業，開採鉭、鈮和鋯，這些礦物可以用來製造核反應爐和導彈。

報導披露前，兩國合資企業早已合作10年，表示北韓已悄悄繞過聯合國與美國的制裁，與中國進行業務往來，遼寧省機械集團宛如北韓政權的生命線。永邦總公司因參與大規模殺傷性武器製造項目，2005年與2009年分別遭到美國與聯合國制裁。

遼寧省機械集團以電郵回應，該合資企業從未從事一般商業活動，自2009年以來，該集團也一直試圖解散該合資企業。

除此之外，中國女商人馬曉紅的貿易公司「丹東鴻祥實業集團」（Dandong Hongxiang Industrial Development Co.）因協助在制裁黑名單上的北韓公司躲避美國制裁，遭到美國起訴。

美國司法部發言人雷蒙迪（Marc Raimondi）說，馬曉紅沒有提出抗辯申請，據信在中國仍是在逃犯。