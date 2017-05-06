「銅鑼灣書店是反抗象徵」 林榮基宣布將在台開店

2017-05-06 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港知名的銅鑼灣書店，在2015年時發生引起國際社會關注的員工失蹤事件，店長林榮基「強迫失蹤」8個月歸來後，曾數次來台參加研討會和講座，現在他更預告，要讓銅鑼灣書店重新開張，地點就選在台灣。

林榮基接受《日經新聞》訪問時表示，「香港對於醫療、科學與教育等第四產業的保護，無法與台灣相提並論。」報導中提到，新店預計在下半年開幕，並將由匿名的香港民主派團體資助。

林榮基指出，已有90％確定在台灣重新開店，「最重要的是必須找到對的人和對的地點。」林榮基提到，他屆時僅會擔任新書店的顧問，不會參與日常營運，「這比較像是一個象徵，一個抵抗的象徵，就像是銅鑼灣書店所做的事情。」

林榮基認為，「台灣可以幫助香港種下新思想的種子，無論是哲學、管理或是獨立。」他也強調，這裡所指的不僅是政治上的獨立，也包括精神上的獨立。

香港銅鑼灣書店由林榮基創設，以販售中國禁書聞名，吸引許多遊客特地前往購書。在2015年10月至12月，包括林榮基等5名書店股東及員工，陸續在中國或第三地失蹤，最後證實5人皆在中國受到當局控制，其中1名經營者李波更是在香港失蹤，格外引起香港社會關注，而書店母公司股東桂民海至今仍未獲釋。