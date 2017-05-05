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人呢？今晚8點直播對戰太極傳人 徐曉冬沒出現..

2017-05-05  21:04

〔即時新聞／綜合報導〕中媒原本指出，今晚8點太極拳世界冠軍、陳氏太極拳十二代傳人王占海得意弟子「陳前」，將出戰格鬥狂人徐曉冬，但等到8點直播時卻不見徐的蹤影，只有陳前一人對鏡頭開罵，批評徐曉冬沒教養。

原本中國媒體指稱今晚8點花椒直播上，將會有陳前和徐曉冬的對戰影片，但晚間8點直播開播時卻只有陳前一人。陳前在直播中表示，他代表王家太極總會，隨時等著徐曉冬前來對戰。更質疑徐曉冬「不是要挑戰傳統武術？」怎麼應戰書已經下了好幾天，徐卻都不回覆？

陳前隨後大批徐曉冬沒教養，更在直播中向徐的父母、師傅喊話，「你們沒有教徐曉冬教養嗎？」陳前表示，徐曉冬汙辱的是中國幾百年的傳統文化，徐曉冬的師傅也是練傳統武術（八卦掌），「是不是連師父也一起罵了？」陳前認為徐曉冬自稱是中國MMA第一人，這太汙辱MMA了。

陳前在直播中也多次向徐曉冬喊話，「隨時等著你來！」陳前說他代表王家太極總會不是要比賽，而是要「打你（徐曉冬）！」

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  • 今晚8點直播時不見徐的蹤影，只有陳前一人對鏡頭開罵，批評徐曉冬沒教養、汙辱中國幾百年的傳統文化。（圖擷自花椒直播）

    今晚8點直播時不見徐的蹤影，只有陳前一人對鏡頭開罵，批評徐曉冬沒教養、汙辱中國幾百年的傳統文化。（圖擷自花椒直播）

  • 原傳陳前將在今晚8點出戰徐曉冬。（圖擷自微博）

    原傳陳前將在今晚8點出戰徐曉冬。（圖擷自微博）

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