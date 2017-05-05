人呢？今晚8點直播對戰太極傳人 徐曉冬沒出現..
2017-05-05 21:04
〔即時新聞／綜合報導〕中媒原本指出，今晚8點太極拳世界冠軍、陳氏太極拳十二代傳人王占海得意弟子「陳前」，將出戰格鬥狂人徐曉冬，但等到8點直播時卻不見徐的蹤影，只有陳前一人對鏡頭開罵，批評徐曉冬沒教養。
原本中國媒體指稱今晚8點花椒直播上，將會有陳前和徐曉冬的對戰影片，但晚間8點直播開播時卻只有陳前一人。陳前在直播中表示，他代表王家太極總會，隨時等著徐曉冬前來對戰。更質疑徐曉冬「不是要挑戰傳統武術？」怎麼應戰書已經下了好幾天，徐卻都不回覆？
陳前隨後大批徐曉冬沒教養，更在直播中向徐的父母、師傅喊話，「你們沒有教徐曉冬教養嗎？」陳前表示，徐曉冬汙辱的是中國幾百年的傳統文化，徐曉冬的師傅也是練傳統武術（八卦掌），「是不是連師父也一起罵了？」陳前認為徐曉冬自稱是中國MMA第一人，這太汙辱MMA了。
陳前在直播中也多次向徐曉冬喊話，「隨時等著你來！」陳前說他代表王家太極總會不是要比賽，而是要「打你（徐曉冬）！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 以劉德華為偶像 「劉天王」夥同窗強盜包租公
- NBA》巫師主場圍捕小巨人 季後賽次輪開胡
- 中職 Live》史博威12K演三振秀 桃猿賞統一20K破紀錄
- 《2017秋冬時裝週》Marni
- 瑞芳桐花祭沒花 可訪碳窯遺跡
- 節目上爆氣！ 劉寶傑：小孩上過陳星的課...
- 開不出來糗糗der 胡睿兒超跑囧關停車場
- 夢魘！住家被丟滿雞蛋冥紙 他們無奈過了11年...
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 小王下體有痣 檢方「驗鳥」查通姦
- 提升船舶營運效率 台船推智慧化
- 議員再爆另有狼師 專挑雄女 2人受害
- 通宵打麻將？ 交大邀畢業生「憶」起打麻將
- 要出道了？電信商請柯Ｐ拍廣告
- 蘋果砸10億美元 推升先進技術就業機會
- 小蝦米扳倒林錫山 田志文哽咽：還我公道
- 別亂用水清洗雞蛋！營養師：易遭細菌入侵
- 空姐薪水多高？她們自爆真實情況...
- 《通靈》索非亞今晚臉書直播 準備 和「他」對談閉關去
- 補教界切割狼師 要求停聘有違師道者
- 修法監督補教師 立委紛提案
- 五個月賭資達3.4億 警再破「淘金網｣簽賭據點
- 板車過彎翻覆 北捷萬大線地樁灑滿地
- 自由廣場》企業經營 國家經營
- 台中瀰漫醋酸味 中美和石化排廢氣開罰
- 獨派抗議秩序手冊污名化
- 謝金燕赴紐約恐生變？經紀人雙手合十說…
- 《2017秋冬時裝週》Celine
- 無國界教室 虎尾國小與澳洲同步英語視訊對話
- 金樽港將變身 規劃在地業者提供餐飲服務
- 癌症時鐘再快12秒 大腸癌9連冠
- 黃昭堂紀念公園》 填土夾雜「垃圾」 緊急喊卡
- 台灣爭取出席WHA 陸委會籲中謹慎、避免傷害兩岸關係
- 國三少女逃家每天吃泡麵 幸被尋獲重返校園
- 連3貶 新台幣收30.182元
- 前立院秘書長林錫山收賄案 下午4點一審宣判
- Ella老公結婚5周年 哭哭地位全變了
- 菸稅何時漲？ 財部：預計6月中旬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人呢？今晚8點直播對戰太極傳人 徐曉冬沒出現..
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分