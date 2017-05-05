中國首架自製大客機「C919」 首航試飛成功
2017-05-05 20:35
中國首架自製大型客機「C919」今（5日）於上海浦東機場試飛成功。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕中國首架自製大型客機「C919」今（5日）於上海浦東機場試飛成功，未來將爭取美國航管局（FAA）簽發認證，投入國際大型客機市場，目前中國內部已有570架的訂單。
綜合媒體報導，由「中國商用飛機公司」（COMAC）研製的「C919」大型客機，今天下午2點進行試飛，機上共有5名人員進行多項測試，最後在下午3點30分左右平安返航著陸，宣布試飛成功。
香港媒體指出，「C919」有意與空中巴士（Airbus）、波音飛機（Boeing）競爭，目前在中國已獲得570架的訂單，不過由於「C919」尚未取得美國航管局簽發適航證，還不能進入國際市場。
「C919」最大載客量為190座，設計上的假想對手是美國波音737和歐洲空中巴士A320。不過外媒也指出，「C919」大部份核心技術都來自外國公司，嚴格意義上並非真正的「中國製造」大客機。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- 以劉德華為偶像 「劉天王」夥同窗強盜包租公
- NBA》巫師主場圍捕小巨人 季後賽次輪開胡
- 中職 Live》史博威12K演三振秀 桃猿賞統一20K破紀錄
- 《2017秋冬時裝週》Marni
- 瑞芳桐花祭沒花 可訪碳窯遺跡
- 節目上爆氣！ 劉寶傑：小孩上過陳星的課...
- 開不出來糗糗der 胡睿兒超跑囧關停車場
- 夢魘！住家被丟滿雞蛋冥紙 他們無奈過了11年...
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 小王下體有痣 檢方「驗鳥」查通姦
- 提升船舶營運效率 台船推智慧化
- 議員再爆另有狼師 專挑雄女 2人受害
- 通宵打麻將？ 交大邀畢業生「憶」起打麻將
- 要出道了？電信商請柯Ｐ拍廣告
- 蘋果砸10億美元 推升先進技術就業機會
- 小蝦米扳倒林錫山 田志文哽咽：還我公道
- 別亂用水清洗雞蛋！營養師：易遭細菌入侵
- 空姐薪水多高？她們自爆真實情況...
- 《通靈》索非亞今晚臉書直播 準備 和「他」對談閉關去
- 補教界切割狼師 要求停聘有違師道者
- 修法監督補教師 立委紛提案
- 五個月賭資達3.4億 警再破「淘金網｣簽賭據點
- 板車過彎翻覆 北捷萬大線地樁灑滿地
- 自由廣場》企業經營 國家經營
- 台中瀰漫醋酸味 中美和石化排廢氣開罰
- 獨派抗議秩序手冊污名化
- 謝金燕赴紐約恐生變？經紀人雙手合十說…
- 《2017秋冬時裝週》Celine
- 無國界教室 虎尾國小與澳洲同步英語視訊對話
- 金樽港將變身 規劃在地業者提供餐飲服務
- 癌症時鐘再快12秒 大腸癌9連冠
- 黃昭堂紀念公園》 填土夾雜「垃圾」 緊急喊卡
- 台灣爭取出席WHA 陸委會籲中謹慎、避免傷害兩岸關係
- 國三少女逃家每天吃泡麵 幸被尋獲重返校園
- 連3貶 新台幣收30.182元
- 前立院秘書長林錫山收賄案 下午4點一審宣判
- Ella老公結婚5周年 哭哭地位全變了
- 菸稅何時漲？ 財部：預計6月中旬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國首架自製大客機「C919」 首航試飛成功
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分