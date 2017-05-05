中國首架自製大客機「C919」 首航試飛成功

中國首架自製大型客機「C919」今（5日）於上海浦東機場試飛成功。（路透）

2017-05-05 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國首架自製大型客機「C919」今（5日）於上海浦東機場試飛成功，未來將爭取美國航管局（FAA）簽發認證，投入國際大型客機市場，目前中國內部已有570架的訂單。

綜合媒體報導，由「中國商用飛機公司」（COMAC）研製的「C919」大型客機，今天下午2點進行試飛，機上共有5名人員進行多項測試，最後在下午3點30分左右平安返航著陸，宣布試飛成功。

香港媒體指出，「C919」有意與空中巴士（Airbus）、波音飛機（Boeing）競爭，目前在中國已獲得570架的訂單，不過由於「C919」尚未取得美國航管局簽發適航證，還不能進入國際市場。

「C919」最大載客量為190座，設計上的假想對手是美國波音737和歐洲空中巴士A320。不過外媒也指出，「C919」大部份核心技術都來自外國公司，嚴格意義上並非真正的「中國製造」大客機。