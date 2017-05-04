快訊PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
杜絕直播暴力！臉書將增3000名「糾察隊」
2017-05-04 00:05
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）創辦人兼CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）周三（3日）表示，明年將雇用3千名工作人員過濾不當影片，並移除含有謀殺和自殺的影片。
祖克柏在臉書貼文表示，目前已有4500名人力在過濾違反使用條例的內容。但從去年開放一般使用者直播開始，不斷有人上傳「傷害自己或他人」的內容。為杜絕相同的情況再度發生，臉書準備增加3000名人手，改善監督臉書直播的內容。
美國日前才有一名男子在臉書直播隨機殺人，最終在警方圍捕下自殺。而上個星期，也有一名泰國父親透過臉書直播殺害女兒的過程，吸引數十萬網友點閱，而臉書在將近一天後才撤下這段影片，引來許多人質疑其處理不夠迅速。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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