快訊PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
扯！強國最坑人動物園 用假天鵝、假老虎充數
2017-05-03 16:09
民眾與路邊的假老虎拍照。（圖擷自新京報）
〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽宿州野生動物園最近開幕，該動物園聲稱可「自駕遊園」，結果卻禁止車輛進入，且展示動物竟用雞、狗、豬充數，甚至還擺出塑膠製的黑天鵝，被民眾批評根本「騙錢」，對此園長竟回應「剛開幕當然動物會少一點！」
綜合媒體報導，許多民眾前往宿州野生動物園參觀，花了人民幣100元（約台幣440元）進場，結果卻只有常見的兔子、雞、豬等，甚至還展出自家就有的貴賓狗，更誇張的是水池裡的黑天鵝、路邊的老虎都是塑膠製的，另外該園區聲稱可以「自駕遊園」，結果車輛卻被禁止入場，民眾只能徒步遊園。
許多到場民眾大嘆被騙，網友也罵聲連連，被封為「最坑人野生動物園」。對此園長齊振銘解釋，目前仍在試營業，相關設施仍不完善，而且引進野生動物的行政許可證還沒有批下來。
他還表示，「哪個動物園都有一些狗啊、小豬阿、雞阿，給孩子互動的一些東西嘛。」、「剛開幕當然動物會少一點！」但他坦言看到網友的評論後，心裡感到很愧疚，對遊客表示歉意。不過網友表示無法接受，許多人怒嗆「只會被騙一次」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 少林第一護法下戰帖 徐曉冬：接受挑戰！
- 五大門派圍攻徐曉冬？ 各派掌門回應了！
- 激進哈瑪斯 不再主張摧毀以色列
- 北韓平壤街頭長這樣！ 美媒：滿是奇怪有趣物體
- 遭自殺炸彈攻擊 喀布爾北約車隊至少4死22傷
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女作家父親9年前曾要提告 週刊爆：因狼師威脅...
- 倒閉傳言瘋傳 嚴凱泰：我把生命跟納智捷劃等號！
- 球衣不合若再發生 體育署將縮減相關協會補助款
- 大樂透》頭獎連7摃
- 面對諸多改革 蔡總統：再困難也要做
- 誇張！通緝犯摔邊坡 自稱受困2天才獲救
- 黑美人或白雪公主 不是「吃」出來的
- 自由廣場》「安和阿嬤」讓人傷腦筋
- 劉香慈高中被摸胸 淚訴爸媽至今不知
- 看到女作家自殺新聞 她勇敢坦承去過狼師豪宅...
- MLB》金鶯漏接飛球 意外策動17年來首次三殺（影音）
- 體改公聽會︰專家高見 驗證為何須改革
- 宏益Q1EPS0.46元 Q2保守
- 眼神驚恐 爸爸攙扶 梁聖岳終於回台了
- 小賈私會新歡《歌喉讚》女星 視訊通話洩密戀
- 路衝加上夜間照明不足 連警車都差點衝入洗車場
- 〈徵文啟事〉看手機不看孩子
- 渣打銀行新任總經理林遠棟：台灣市場充滿機會
- NBA》勇士主場有熟悉身影！台啤洋將歐布萊恩獲表揚
- 基隆樂利二街62巷納交管 違停大執法
- 小池徹平攜夜神月 死亡筆記本唱進台中
- 法國大選 蔡英文：請外交單位掌握對台、對中政策變化
- 蛋戴奧辛超標 鴻彰蛋雞撲殺完畢
- 黃曉明陳坤搞笑同框 破除不合傳聞
- 尷尬！蕾哈娜派對爆滿 保全拒艾迪瑞德曼進場
- 「集盒」聚落超夯 5月再推多項創意活動
- 2016未參選 吳敦義：馬執政後期許多政策不圓滿
- 農委會大頭沒來！立院戴奧辛蛋專案會議延到明天
- 《通靈》美女謝翔雅爆紅 年初切了球星男友
- 購物台及網路熱銷美妝品 竟是地下工廠製造
- 中資狂掃美國房產 恐重演日慘賠窘境
- 嚴長壽引介業界合作 公東高工成立五軸加工中心
- 今日NBA季後賽戰績
- 光復北、八德路口下陷 交大：車流趨於穩定
- 中國春興精工入股應華精密子公司東莞承光30％股權
- 全國技能競賽造園景觀 台東專校連5年奪金
- 王丹／【洛杉磯傳真】 公民教育的四個核心
- 事證不明 媒體揭露狼師全名恐觸法
- 暴肥30公斤 「大頭仔」影帝現在長這樣...
- 台灣pay乏人問津 黃國昌指這4個原因
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：扯！強國最坑人動物園 用假天鵝、假老虎充數
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分