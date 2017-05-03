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扯！強國最坑人動物園 用假天鵝、假老虎充數

民眾與路邊的假老虎拍照。（圖擷自新京報）

2017-05-03  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽宿州野生動物園最近開幕，該動物園聲稱可「自駕遊園」，結果卻禁止車輛進入，且展示動物竟用雞、狗、豬充數，甚至還擺出塑膠製的黑天鵝，被民眾批評根本「騙錢」，對此園長竟回應「剛開幕當然動物會少一點！」

綜合媒體報導，許多民眾前往宿州野生動物園參觀，花了人民幣100元（約台幣440元）進場，結果卻只有常見的兔子、雞、豬等，甚至還展出自家就有的貴賓狗，更誇張的是水池裡的黑天鵝、路邊的老虎都是塑膠製的，另外該園區聲稱可以「自駕遊園」，結果車輛卻被禁止入場，民眾只能徒步遊園。

許多到場民眾大嘆被騙，網友也罵聲連連，被封為「最坑人野生動物園」。對此園長齊振銘解釋，目前仍在試營業，相關設施仍不完善，而且引進野生動物的行政許可證還沒有批下來。

他還表示，「哪個動物園都有一些狗啊、小豬阿、雞阿，給孩子互動的一些東西嘛。」、「剛開幕當然動物會少一點！」但他坦言看到網友的評論後，心裡感到很愧疚，對遊客表示歉意。不過網友表示無法接受，許多人怒嗆「只會被騙一次」。

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  • 號稱野生動物園，卻展出貴賓狗，讓民眾傻眼。（圖擷自網路）

    號稱野生動物園，卻展出貴賓狗，讓民眾傻眼。（圖擷自網路）

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