五大門派圍攻徐曉冬？ 各派掌門回應了！

「格鬥狂人」徐曉冬。（圖擷取自微博）

2017-05-03 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國「格鬥狂人」徐曉冬將「太極傳人」魏雷不到20秒KO的影片受到廣大矚目，各門派向徐曉冬下戰帖，徐曉冬則表示接受挑戰。5大門派掌門則對此事作回應，提出對傳統武術發展的看法。

據《成都晚報》報導，經過中國官方認可，流傳至今的知名武林門派有6個，即少林、峨眉、青城、崑崙、崆峒、武當。此次除了少林外，其他5大門派都對此事做回應。

崑崙：勇於接受挑戰

崑崙派太極門掌門人鄒帆表示，太極作為傳統武術，與搏擊的遊戲規則不同，一個是修身養性、一個是生死命搏，兩者完全不同。對徐曉冬的做法，雖然挑戰不能用簡單的對錯來說明，但是中國的武術正在走向世界，需要有人挑戰，更勇於接受挑戰，找回中國真正的格鬥精神。

峨眉：若遇挑戰，奉陪

峨眉臨濟白雲宗14代傳人張世忠認為，傳統武術越來越朝向表演性發展，與自由搏擊比賽沒有特別意義，現在武術多是單純練拳、練掌，競技性稍弱，但若有人向傳統武術挑戰，相信各大門派都會奉陪。

青城：武術和搏擊無高低之說

青城派掌門人劉綏濱表示，很多人認為徐曉冬是在向他「宣戰」，但其實徐曉冬很尊重他，徐曉冬本身對傳統武術並沒有惡意。劉綏濱說，目前中國武術是打和練分開的，訓練體系和規則都不同，不能相提並論，傳統武術和專業搏擊也不存在高低之說。

崆峒：面對「宣戰」，義不容辭

崆峒派掌門人白義海指出，徐曉冬與魏雷的比賽不能算是正規擂台賽，正規的比賽是需要雙方選手有目地、有針對性地訓練。白義海認為，徐曉冬挑戰傳統武術的做法是不對的，若他繼續向所有傳統武術「宣戰」，相信重視實戰訓練的傳統武術門派的掌門人和弟子們將義不容辭。

武當：不會迴避挑戰

武當功法研究會長許成均表示，徐曉冬經過專門格鬥訓練，而魏雷卻沒有這方面的專業訓練，雖然傳統武術有一定格鬥性，但散打是由專業隊伍組成，有標準的訓練模式，兩種門派的規則都不同。許成均認為，若徐曉冬來挑戰，不會迴避，但應戰規矩會根據中國武術的方式，以打回合的形式進行，不能用「野蠻」的方式來印證格鬥和武術的本質，此種方式不適合中國武術的發展。

崑崙派太極門掌門人鄒帆。（圖擷取自微博）

青城派掌門人劉綏濱。（圖擷取自微博）

崆峒派掌門人白義海。（圖擷取自微博）

武當功法研究會長許成均。（圖擷取自微博）