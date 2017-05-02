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就職百日 川普陣營砸450億推2020競選廣告

2017-05-02  19:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上月29日就職滿百日，他的首支2020連任競選廣告也在2天後（5月1日）出爐，細數他上任百日來的政績，廣告費更是高達15億美元（約新台幣450億）。

根據《華盛頓郵報》報導，該支競選廣告名稱就叫做「First 100 Days」，廣告內容幾乎都是宣揚川普的政績，包括創造美國人就業機會、使美國能源復甦、任命戈蘇奇（Neil Gorsuch）為新任大法官、史上最大減稅方案等，廣告結尾則是誇讚川普，帶領美國再次成長，並用了他的競選口號「讓美國再次偉大」畫下句點。

據報導指出，原本有一段廣告畫面為川普與國安顧問麥馬斯特握手，但因為現役軍人不得參加選舉活動，才改由川普與工廠勞工握手。

廣告也將在全美重要地區播放，以及針對目標群眾在網路媒體播放。

相關影片請見：

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  • 美國總統川普上月29日就職滿百日，他的首支2020連任競選廣告也在2天後出爐。（圖擷自YouTube）

    美國總統川普上月29日就職滿百日，他的首支2020連任競選廣告也在2天後出爐。（圖擷自YouTube）

  • 廣告結尾則是誇讚川普，帶領美國再次成長，並用了他的競選口號「讓美國再次偉大」畫下句點。（圖擷自YouTube）

    廣告結尾則是誇讚川普，帶領美國再次成長，並用了他的競選口號「讓美國再次偉大」畫下句點。（圖擷自YouTube）

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