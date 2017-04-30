無良日本色情按摩店 竟雇用小6女童上班
2017-04-30 11:45
〔即時新聞／綜合報導〕日本49歲男子山崎義博，於28日遭到神奈川縣警逮捕，他涉嫌雇用12歲的小六女童到色情按摩店上班，以精油幫男客按摩。
據《朝日新聞》報導，山崎義博被捕後供稱，他的確有雇用女孩，但是他認為對方已經超過18歲，才會聘用她來按摩店上班。
山崎將被依違反「兒童福祉法」送辦，由於少女賣淫或提供性服務的狀況日趨嚴重，日本警察在3月以來已開始加強查緝。
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