韓戰珍貴紀錄照 中國、北韓戰俘揮舞我國旗

在韓戰「回歸行動」中，決定投奔自由國度的北韓與中國戰俘，被送往台灣。（圖擷自美國國防部網站）

2017-04-29 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部曾公布1950至1953年的韓戰照片，當時美軍約3萬3000餘人在戰鬥中死亡，韓國平民死亡人數約200萬人。這歷史的慘痛教訓，隨著目前南北韓情勢緊張，又被外媒再次注意，其中一張照片中，成千上萬的中國和北韓戰俘，在決定投奔自由後，揮舞著我國國旗，從首爾被引渡到台灣。

據《每日郵報》報導，當時北韓在金日成領導下，接受中國和蘇聯的援助，和美國所支援的南韓軍隊作戰。在美軍的「回歸行動」（Operation Comback）裡，中國與北韓戰俘放棄共產主義信仰，希望前往自由主義的國度。

因此美軍釋放這些戰俘，並將他們載送到台灣。而這些人對於前往「福爾摩沙」相當期待，當場揮舞起目的地的國旗。其他相片中還可以看到美軍在當時的多項軍事行動，例如空投物資和軍備、轟炸北韓軍事據點、士兵為了戰車平安前進，在路徑上掃雷等等。

此外，多張照片也顯示出戰爭的慘無人道，例如南韓女孩揹著年幼的弟弟逃亡，身後的坦克卻代表著死亡的陰影；另一張相片裡，則有受傷美軍躺在簡易野戰醫療站的地上，接受治療與幫助。這些相片展現出歷史的警告和教訓，讓世人省思戰爭的破壞性。

南韓女孩揹著年幼的弟弟逃亡，身後的坦克代表戰爭的陰影。（圖擷自美國國防部網站）

北韓士兵遭俘虜。（圖擷自美國國防部網站）

美軍投放物資和軍備。（圖擷自美國國防部網站）

美軍轟炸北韓據點。（圖擷自美國國防部網站）

美軍士兵正在為M-4坦克掃雷開路。（圖擷自美國國防部網站）