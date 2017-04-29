韓戰珍貴紀錄照 中國、北韓戰俘揮舞我國旗
2017-04-29 16:09
在韓戰「回歸行動」中，決定投奔自由國度的北韓與中國戰俘，被送往台灣。（圖擷自美國國防部網站）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部曾公布1950至1953年的韓戰照片，當時美軍約3萬3000餘人在戰鬥中死亡，韓國平民死亡人數約200萬人。這歷史的慘痛教訓，隨著目前南北韓情勢緊張，又被外媒再次注意，其中一張照片中，成千上萬的中國和北韓戰俘，在決定投奔自由後，揮舞著我國國旗，從首爾被引渡到台灣。
據《每日郵報》報導，當時北韓在金日成領導下，接受中國和蘇聯的援助，和美國所支援的南韓軍隊作戰。在美軍的「回歸行動」（Operation Comback）裡，中國與北韓戰俘放棄共產主義信仰，希望前往自由主義的國度。
因此美軍釋放這些戰俘，並將他們載送到台灣。而這些人對於前往「福爾摩沙」相當期待，當場揮舞起目的地的國旗。其他相片中還可以看到美軍在當時的多項軍事行動，例如空投物資和軍備、轟炸北韓軍事據點、士兵為了戰車平安前進，在路徑上掃雷等等。
此外，多張照片也顯示出戰爭的慘無人道，例如南韓女孩揹著年幼的弟弟逃亡，身後的坦克卻代表著死亡的陰影；另一張相片裡，則有受傷美軍躺在簡易野戰醫療站的地上，接受治療與幫助。這些相片展現出歷史的警告和教訓，讓世人省思戰爭的破壞性。
南韓女孩揹著年幼的弟弟逃亡，身後的坦克代表戰爭的陰影。（圖擷自美國國防部網站）
北韓士兵遭俘虜。（圖擷自美國國防部網站）
美軍投放物資和軍備。（圖擷自美國國防部網站）
美軍轟炸北韓據點。（圖擷自美國國防部網站）
美軍士兵正在為M-4坦克掃雷開路。（圖擷自美國國防部網站）
受傷美軍士兵在簡易野戰醫療站接受治療。（圖擷自美國國防部網站）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 帶大批兒童A片到澳洲打工 台男這下慘了！
- MiLB》張育成生涯代表作 砲轟大聯盟最強終結者
- 詐騙最愛「假綁架」兒子 女婿也上榜
- 竇靖童同框搖滾老爸 親子裝帥氣噴發
- 板橋果菜市場假日農民市集 10元蔬果促銷搶購一空
- 5歲女娃溜出門 看到「警察叔叔」就跑...
- 怎麼又是你！通緝犯一週內遭同一警連逮兩次
- 接見莫健 蔡英文：加強與美國防產業合作
- 超大咖！五月天開唱 春嬌志明打卡上班
- 梁聖岳哽咽談女友 她走前呢喃喊著家人...
- MLB》兵不厭詐！神捕莫里納滿壘解危使出藏球大絕招（影音）
- 張震嶽預告跳到腿軟 今明攻蛋引爆居民恐慌
- 交六公車站今早啟用 市府：分散車流、並排減少
- 催生428兒保日 家扶定點快閃表演
- 郭書瑤扮醜起乩 苦挨18次巴掌
- 90歲文夏吃乎飽 養生開唱
- 不法業者有「機」可乘 北大贓拒收機台 檢警痛批
- 《告示牌拉丁音樂獎》 翹臀珍辣奪雙獎 唐老大秀饒舌功
- 仁愛路改雙向引反彈 柯P：不喜歡就照舊
- NBA》就是愛和世界對抗！詹皇季後賽客場打更嗨
- 核一廠2號機降載運轉 保留能量挹注夏季供電
- 【傷心咖啡館】未曾謀面的朋友
- 探訪巷弄美食 東管處推成功鎮漁村風情小旅行
- 幫助弱勢 手工藝老師義賣編織作品
- 九把刀新片驚艷義大利 觀眾鼓掌2分鐘！
- 施工挖斷天然氣管線 台中2工人受傷
- 糗！男友傳來性愛片 老爸背後直擊驚呆
- 狀況不佳 陳鏞基休一天
- 仰德傳承賽》果嶺決勝負 韓泰3將領先
- 同居吵架 2女1個跳車1個跳樓
- 6月前瞻特別預算 政院將補強效益評估
- 全國文化會議雲林場 鄭麗君：從生活中發展文化
- 請調規定突改變 女教師抱子抗爭
- 什麼都賣！ 行政執行署台中分署要賣凶宅
- 陳偉殷返魚巢 週二迎接胡智為
- 孟耿如騎車耍帥 第三隻手救援
- 國民黨揆電視政見發表會 洪秀柱：我要改變國民黨
- 郭台銘帶這些人赴白宮 媒體推測建廠方向...
- 回憶演員心酸 林依晨減肥「邊哭邊吃再催吐」
- 午餐食材四章一Ｑ 南市162校試辦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：韓戰珍貴紀錄照 中國、北韓戰俘揮舞我國旗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分