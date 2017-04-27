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稱應對突發事態 中韓邊境丹東市急聘韓語人員
2017-04-27 14:43
圖為連接中國、朝鮮兩國的鴨綠江大橋。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢因北韓問題持續緊張，不僅北韓與南韓邊境劍拔弩張，中國與北韓邊境也呈現一股詭譎氣氛，與北韓新義州隔江相望的丹東市，近來流出「外事辦公室」緊急召聘「韓語人才」的訊息，並提及「涉外突發事件發生時及時處置」，引發外界猜度到是否和北韓有關。
該文件指出，丹東市正「籌建朝（韓）語翻譯人才應急隊伍」，由丹東外事辦公室負責組織，要「保證涉外突發事件發生時及時處置」，此公文的發送單位包括各縣市區、合作區、各機關、邊防邊檢、海關和檢驗檢疫局等10多個部門。
據《大公報》報導，丹東外事辦秘書處宋姓處長證實此事，指這份文件確為外事辦公室下發給各單位，但強調屬外事辦公室的正常工作範疇，並不涉及機密。宋姓處長也指出，遼寧省籌建韓語人才組織，是因為丹東在中韓貿易中十分重要，該項工作從丹東先行，「以應對未來工作需要和應急凖備」。
不過此公文的用詞仍引起許多中國網友的質疑，紛紛表示，「緊急報送韓語人員，估計已在做萬一朝鮮（北韓）出事的凖備了。」、「是應對朝鮮（北韓）難民潮？」、「應急？應什麼急？」、「中國第二艘航母下水；美國卡爾文森航母到達朝鮮附近海域；蘇聯緊急增兵遠東地區；中國丹東緊急通知招聘韓語翻譯人員，一切都在不言中。」
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