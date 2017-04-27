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涉「印股票換鈔票」吸金逾億 名醫李光輝被訴
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被指「經濟政變」傳阿里巴巴集團馬雲遭中國禁管

2017-04-27  09:15

〔即時新聞／綜合報導〕安邦集團董事長吳小暉傳出被逮捕之後，又有消息指出，中國富豪正人人自危，傳阿里巴巴集團馬雲捲入「經濟政變」遭禁止出境。

《博聞社》報導，所謂「經濟政變」是指2015年中國股市買空賣空的主要玩家和收益者，而被列名的名單中，就包括了安邦集團吳小暉，以及之前失蹤的超級富豪肖建華等人；由於事件正在擴大，在今年2月就傳出百度的李彥宏遭禁止出境，最新的禁管則是馬雲，「估計還會有更多富豪相繼『出事』」。

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  • 阿里巴巴創辦人馬雲。（資料照，路透）

    阿里巴巴創辦人馬雲。（資料照，路透）

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