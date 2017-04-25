| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
 首頁 > 國際

戰鬥民族就是狂 中學生帶手榴彈釀1死11傷

俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國，昨日一名8年級的學生把手榴彈帶進教室，不慎造成爆炸釀成1死11傷的意外。（圖擷自《今日俄羅斯》）

2017-04-25  09:21

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬於俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國，一間學校的電腦教室在昨日發生爆炸，造成1死11傷，其中3人傷勢嚴重。當局指出，是一名8年級的學生把手榴彈帶進教室。

據《今日俄羅斯》報導，調查人員透露，反恐處理小組沒有接下這個案件，因為這起爆炸案被認為是誤用武器才釀成的憾事。攜帶手榴彈的學生在爆炸後被拘留，警方在心理學家的協助下與這名中學生溝通，他表示自己是在街上發現手榴彈，然後帶進教室。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 手榴彈 爆炸
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：戰鬥民族就是狂 中學生帶手榴彈釀1死11傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.