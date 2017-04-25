戰鬥民族就是狂 中學生帶手榴彈釀1死11傷
2017-04-25 09:21
俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國，昨日一名8年級的學生把手榴彈帶進教室，不慎造成爆炸釀成1死11傷的意外。（圖擷自《今日俄羅斯》）
〔即時新聞／綜合報導〕隸屬於俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國，一間學校的電腦教室在昨日發生爆炸，造成1死11傷，其中3人傷勢嚴重。當局指出，是一名8年級的學生把手榴彈帶進教室。
據《今日俄羅斯》報導，調查人員透露，反恐處理小組沒有接下這個案件，因為這起爆炸案被認為是誤用武器才釀成的憾事。攜帶手榴彈的學生在爆炸後被拘留，警方在心理學家的協助下與這名中學生溝通，他表示自己是在街上發現手榴彈，然後帶進教室。
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