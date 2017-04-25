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北韓核危機急升 美不改強硬態勢

2017-04-25  03:52

〔中央社〕北韓在建軍節期間可能再度試射飛彈或試爆核武，美國國安高層神經緊繃，總統川普與高層官員今天重申強硬立場，不排除包括軍事行動在內的各種回應選項。

川普（Donald Trump）24日在白宮會見多國駐聯合國大使期間表示，「北韓是大問題，大家數十年來對此視而不見」。他強調北韓問題要解決，聯合國多年來效能不彰，但仍有龐大潛力。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）24日連趕多場會議，她在美國國家廣播公司（NBC）專訪中說，「美國不會採取行動，除非北韓領導人金正恩給美國理由。無論北韓是否繼續耀武揚威，美國已準備好軍事回應。」

海利就金正恩如果再度試射洲際飛彈與核試，美方是否採取報復行動的提問表示，「相信總統屆時會做決定。」

北韓核武危機在85週年建軍節再度急遽升高，平壤當局早前揚言將擊沉美國航空母艦，並摧毀美韓軍事基地，並傳出美國籍人士在北韓被拘禁，可能成為要脅籌碼。

川普政府態勢仍然強硬，除了重申所有選項都在考慮中、不排除軍事行動外，仍強調與中國合作，並認為北京對此相當努力。

北韓可能第6度進行核試陰影中，美方維持軍事態勢，以中國牽制為重心，加強經濟制裁的兩手策略。

北韓變局再讓華府神經緊繃，川普24日還會見國防部長馬提斯（Jim Mattis）、美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）與國務卿提勒森（Rex Tillerson）等國安官員。

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