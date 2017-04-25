北韓核危機急升 美不改強硬態勢
2017-04-25 03:52
〔中央社〕北韓在建軍節期間可能再度試射飛彈或試爆核武，美國國安高層神經緊繃，總統川普與高層官員今天重申強硬立場，不排除包括軍事行動在內的各種回應選項。
川普（Donald Trump）24日在白宮會見多國駐聯合國大使期間表示，「北韓是大問題，大家數十年來對此視而不見」。他強調北韓問題要解決，聯合國多年來效能不彰，但仍有龐大潛力。
美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）24日連趕多場會議，她在美國國家廣播公司（NBC）專訪中說，「美國不會採取行動，除非北韓領導人金正恩給美國理由。無論北韓是否繼續耀武揚威，美國已準備好軍事回應。」
海利就金正恩如果再度試射洲際飛彈與核試，美方是否採取報復行動的提問表示，「相信總統屆時會做決定。」
北韓核武危機在85週年建軍節再度急遽升高，平壤當局早前揚言將擊沉美國航空母艦，並摧毀美韓軍事基地，並傳出美國籍人士在北韓被拘禁，可能成為要脅籌碼。
川普政府態勢仍然強硬，除了重申所有選項都在考慮中、不排除軍事行動外，仍強調與中國合作，並認為北京對此相當努力。
北韓可能第6度進行核試陰影中，美方維持軍事態勢，以中國牽制為重心，加強經濟制裁的兩手策略。
北韓變局再讓華府神經緊繃，川普24日還會見國防部長馬提斯（Jim Mattis）、美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）與國務卿提勒森（Rex Tillerson）等國安官員。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 北韓3拘美公民 疑當人質
- 美航機組員強奪嬰兒車 母抱嬰痛哭
- 民調：馬克宏和雷朋決選票數60%─40%
- 運動精神！倫敦馬拉松跑者停下腳步 扶傷者過終點
- 《中英對照讀新聞》Huge Canadian river disappears in matter of days－加拿大的大河在幾天內消失不見
網友回應
熱門新聞
- 新聞幕後》一天花三萬
- 東石漁人碼頭 驚傳男子疑上吊自殺
- 開漳聖王公集結大溪仁和宮 掀分靈爭議
- 飛鏢》軍人變成廣告明星 沈天行鏢出新人生
- 歷史課也可以這樣玩 九「史」一生之密室逃脫
- 邰哥忙「變身」 還想當主審
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Moriarty expected to bring news on Trump-Xi meet
- 未來十年 敦睦艦隊仍是成功搭康定艦
- 非邦交國關係緊密 敦睦艦隊曾訪星馬印
- 民雄松田崗休閒農場 5月熄燈擬轉型
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 彰市客家桐花祭 吸30輛遊覽車前往
- 台南龍崎》拒設掩埋場 苦行參拜上市府陳情
- 警車巡邏還好 追車就GG了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》March’s jobless rate was 3.78％
- 鄰家女孩轉戰政壇 洪慈庸備受關注
- 立院今初審通過 電競首度納入運動產業
- 自由廣場》戴奧辛雞蛋 業者也是受害者
- 彰市也有大峽谷 一線天新秘境
- 台南港明高中楊秉豪 錄取台大醫等4冠王
- 〈愛肝加油站〉B肝病毒測不到 GPT升高應是其他病因
- 楊泮池確定不續任 台大新校長明年初選出
- 中國面板產能衝第一 中央將收權節制擴張
- 推翻黨職併公職結論 黃國昌打臉徐永明：不是念法律的
- 南澳推好糧旅行 送無毒農產品
- 呂承祐為《釧兒》吃素 張芳瑜曾志遠被拱在一起
- 賣沙威瑪躲14年 伊朗男吸毒露餡
- 自由共和國》黃麗玲／水利會的都市土地開發與違佔建戶的處理義務
- 破窗制伏家暴父 警消救出3小孩
- 鹿耳社區》獨老沒早餐吃 愛心接力供麵包
- 葉天倫失聯豬哥亮 續代追《大釣哥》尾款
- 陳幸蕙／愛與失落
- 新北中和永和路太長 切斷更名達六成
- 才啟用5年 大龍國小新校舍磁磚掉落
- 中國得主怕曝光 「猴臉」來領獎
- 〈健康充電站〉藥物衛教講座
- 連勝中斷「猿」氣不散 票房雙料冠軍
- 男懸高架橋旁欲輕生 兩勇警急伸手搶命
- 停車繳費查詢 不用再等到隔天
- 中和公有自強游泳池 一年內改建公園
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓核危機急升 美不改強硬態勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分