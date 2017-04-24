英國平凡城市街道地下 藏有800年前聖殿騎士地洞

從街道往內走可以看到一條通往洞穴的通道。（圖擷自Mirror）

2017-04-24 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲許多地方都保有舊時代的遺址，而在英國一座城市看似平凡的街道底下，更藏著有800年歷史的洞穴，洞穴過去是被著名的聖殿騎士團（Knights Templar）拿來使用。

綜合外媒報導，在外表看似現代的英國城市赫特福郡（Hertfordshire）裡，其實藏有一個歷史窟洞。只要從位於赫特福郡和劍橋郡邊境的羅馬路（Roman Road）原本的街道往內走，就可以走入一條寬5公尺、高7公尺的走道，而這條通道會不斷往地裡延伸，最後通入一個有800年歷史的古洞中。

這個古洞在過去被投入聖戰的聖殿騎士團使用，洞穴壁上被雕刻了許多圖案，這些雕刻圖案包括了聖克里斯多福（St. Christopher）、聖凱瑟琳（St. Katherine）、聖勞倫斯（St. Lawrence）等天主教聖人。

然而這個洞穴的鑰匙現在在守門人羅賓森（James Robinson）手中，一般人無法入內參觀。

洞穴上方是看似平凡的城市街道。（圖擷自Mirror）

洞穴過去被聖殿騎士團使用。（圖擷自Mirror）