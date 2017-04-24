| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539開獎囉！
 首頁 > 國際

英國平凡城市街道地下 藏有800年前聖殿騎士地洞

從街道往內走可以看到一條通往洞穴的通道。（圖擷自Mirror）

2017-04-24  19:54

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲許多地方都保有舊時代的遺址，而在英國一座城市看似平凡的街道底下，更藏著有800年歷史的洞穴，洞穴過去是被著名的聖殿騎士團（Knights Templar）拿來使用。

綜合外媒報導，在外表看似現代的英國城市赫特福郡（Hertfordshire）裡，其實藏有一個歷史窟洞。只要從位於赫特福郡和劍橋郡邊境的羅馬路（Roman Road）原本的街道往內走，就可以走入一條寬5公尺、高7公尺的走道，而這條通道會不斷往地裡延伸，最後通入一個有800年歷史的古洞中。

這個古洞在過去被投入聖戰的聖殿騎士團使用，洞穴壁上被雕刻了許多圖案，這些雕刻圖案包括了聖克里斯多福（St. Christopher）、聖凱瑟琳（St. Katherine）、聖勞倫斯（St. Lawrence）等天主教聖人。

然而這個洞穴的鑰匙現在在守門人羅賓森（James Robinson）手中，一般人無法入內參觀。

洞穴上方是看似平凡的城市街道。（圖擷自Mirror）

洞穴過去被聖殿騎士團使用。（圖擷自Mirror）

洞穴壁上刻有很多圖案。（圖擷自Mirror）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 古蹟 歷史 聖殿騎士團 英國 遺址
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：英國平凡城市街道地下 藏有800年前聖殿騎士地洞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.