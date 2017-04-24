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中國擬在青藏高原建國家公園 面積將是世界最大

有外媒報導指出，中國政府近來想在青藏高原成立國家公園，一旦成立後，它將取代東北格陵蘭島國家公園成為世界最大的國家公園。（圖截自維基百科）

2017-04-24  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕青藏高原是世界上最高的高原，平均海拔高度約4000至5000公尺，面積250萬平方公里，有「世界屋脊」之稱。有外媒報導指出，為了保護當地生態環境，中國政府近來想在青藏高原成立國家公園，一旦成立後，它將取代東北格陵蘭島國家公園成為世界最大的國家公園。

據《南華早報》報導，中國政府將於今年夏天對青藏高原開展開大規模考察，屆時會有中國、尼泊爾、巴基斯坦等國的科學家參與，共同劃定新國家公園的邊界。建立國家公園的目的在於保護當地環境，一旦成立後將限制當地經濟活動並搬遷居民，甚至所有採礦活動都將結束。

報導也提到，中國當局設立國家公園一事相當重視，且視之為勢在必行的環境和生態保護要務。中科院青藏高原研究所研究員王世平表示，當地的經濟活動正危及青藏高原的脆弱環境，如採礦和過度放牧都導致草地嚴重退化。

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  • 建立國家公園的目的在於保護當地環境，一旦成立後將限制當地經濟活動並搬遷居民，甚至所有採礦活動都將結束。（圖截自維基百科）

    建立國家公園的目的在於保護當地環境，一旦成立後將限制當地經濟活動並搬遷居民，甚至所有採礦活動都將結束。（圖截自維基百科）

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