金正恩視察養豬廠 笑顏開、心情大悅
2017-04-23 15:35
北韓領導人金正恩昨前往北韓空軍的養豬廠視察，笑得合不攏嘴，心情似乎特別好。（圖擷自《勞動新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，北韓最高領導人金正恩似乎不受影響，沒有檢閱部隊，而是前往北韓空軍的養豬廠視察，在官方媒體發布的照片中，金正恩笑得合不攏嘴，心情似乎特別好。
據《勞動新聞》今日（23日）報導，金正恩昨視察了北韓空軍的大型養豬廠，這座養豬廠占地達16902平方公尺，包含管理區、生產區、飼料倉庫區及有機肥料生產區，金正恩在空軍將領的導覽下，參觀養豬廠內部各項設施，見到豬隻生活環境良好，金正恩心情大悅說：「工廠的景色十分美麗，裡頭環境乾淨、涼爽，簡直與藝術結合，我感到高興到了極點」。
金正恩期待養豬廠能生產更多的豬肉及其加工品供應給飛行員，強化部隊後勤，金正恩也同工廠人員合影留念。
本週二（25日）將是北韓的建軍節，國際社會十分關注北韓是否會在這天進行例如第6次核試等挑釁行為。
金正恩在空軍將領的導覽下，參觀養豬廠內部各項設施。（圖擷自《勞動新聞》）
金正恩十分關心豬隻的生活環境。（圖擷自《勞動新聞》）
這座空軍養豬廠占地達16902平方公尺，包含管理區、生產區、飼料倉庫區及有機肥料生產區。（圖擷自《勞動新聞》）
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