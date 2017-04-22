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中國要求改名遭WMA拒絕 「台灣醫師會」維持原名

2017-04-22  19:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年WMA世界醫師會（World Medical Association）於20日至22日在非洲尚比亞召開，中國意圖將與會的我國醫師組織強迫冠名為「中國台灣醫師會」，遭到WMA拒絕，成功維持「台灣醫師會」（Taiwan Medical Association）的名稱。

據《風傳媒》報導，民進黨立委邱泰源指出，中國醫師會（Chinese Medical Association）今年要求WMA將台灣醫師會改名為「中國台灣醫師會」。

醫師公會全國聯合會理事長王必勝今（22日）在臉書上表示，「我們終於還是達成自己的任務，維持Taiwan Medical Association」，王必勝更指出，能獲得WMA支持，是平時專業表現、與其他會員友善互動的累積，多數會員都認為專業的國際非政府組織（INGO）不應該牽涉政治。

對此，外交部發言人王珮玲表示感謝並肯定世界醫師會的決定，也認為這顯示我國民間醫衛團體長期專業貢獻，已獲得國際肯定與支持。

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  • 今年WMA世界醫師會（World Medical Association）於20日至22日在非洲尚比亞召開，今天決議拒絕中國的要求，維持台灣醫師會名稱。（翻攝自WMA網站）

    今年WMA世界醫師會（World Medical Association）於20日至22日在非洲尚比亞召開，今天決議拒絕中國的要求，維持台灣醫師會名稱。（翻攝自WMA網站）

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