中國要求改名遭WMA拒絕 「台灣醫師會」維持原名
2017-04-22 19:49
〔即時新聞／綜合報導〕今年WMA世界醫師會（World Medical Association）於20日至22日在非洲尚比亞召開，中國意圖將與會的我國醫師組織強迫冠名為「中國台灣醫師會」，遭到WMA拒絕，成功維持「台灣醫師會」（Taiwan Medical Association）的名稱。
據《風傳媒》報導，民進黨立委邱泰源指出，中國醫師會（Chinese Medical Association）今年要求WMA將台灣醫師會改名為「中國台灣醫師會」。
醫師公會全國聯合會理事長王必勝今（22日）在臉書上表示，「我們終於還是達成自己的任務，維持Taiwan Medical Association」，王必勝更指出，能獲得WMA支持，是平時專業表現、與其他會員友善互動的累積，多數會員都認為專業的國際非政府組織（INGO）不應該牽涉政治。
對此，外交部發言人王珮玲表示感謝並肯定世界醫師會的決定，也認為這顯示我國民間醫衛團體長期專業貢獻，已獲得國際肯定與支持。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！
- 死了12年沒下葬 家人天天供餐、幫他洗澡...
- 中製航母明天下水？ 港媒：短時間內無法
- 《中英對照讀新聞》You say Austria, I say Australia:Airbus trips up on tricky typo－你說奧地利，我講澳洲：空中巴士搞上麻煩的打錯字
- 美軍卡爾文森號訓練出事 飛行員跳機獲救
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海產富二代攜妹開毒趴 父親淚罵「了尾仔」
- MLB》一朗被球僮擺一道 隊友憤怒吼叫（影音）
- 劍潭整宅二期沒電梯 住戶促市府整合
- 自由廣場》新南向的商業模式
- 真的有一腿 幻視緋紅女巫大玩親親
- 列管海砂屋未拆 議員批市府無作為
- 高雄大魯閣草衙道設施傳故障 8遊客受困空中1小時
- 彰化蛋遭預防性下架 蛋農批：我招誰惹誰
- 台南東區路邊械鬥... 武士刀直插阿伯右背
- MLB》一朗夢幻全壘打 美主播的貼心感動日本（影音）
- MLB》年資僅1年多 霸氣拒絕1億美金紀錄約
- 交通資訊照過來 4接駁車天天開
- 日職》阪神遇剋星 田口率巨人獨佔央聯第二
- NBA》前進波士頓？外媒爆料甜瓜可能改當綠衫軍
- Lin bay 好油》毒蛋與攻殼蛋頭隊
- 新北市考古生活節今登場 嗨到十三行！
- 克拉拉比基尼秀身材 蜜桃臀迷死人
- 華南雲雨區東移 苗栗以南7縣市大雨特報！
- 馬刺像是去野餐 灰熊嗨止10連敗
- 世界地球日雲林淨灘 清出6噸垃圾
- 郭富城笑認雙「囍」臨門 自爆去年聖誕節已訂婚
- 《技職繁星耀眼》貧生苦讀賺學費 超商當書房
- 挑戰宋智孝？《RM》新成員才錄2集就素顏上陣
- 挑戰「嘉義隋棠」 藍營她自嘲「松山鄧麗君」
- 樹人家商 韓國光州女子大學締結姐妹校
- 終結黨職併公職 拚25日三讀
- 右腳指骨裂 潘武雄上半季恐報銷
- 首見東南亞選手 全中運今起衝鋒
- 林智堅取經日本美術館 打造新竹文化觀光亮點
- 【微小說】心酸上班族
- 自由廣場》別人的孩子死不了
- JR坦承是同志的菜 健身愛穿緊身褲猛現鵰形
- 炎亞綸口水戰後 周湯豪再PO文「寧做自己被討厭」
- 北台灣清晨低溫16度 雨勢趨緩各地濕涼
- 中職Live》羅力7局10K好投 富邦中止客場十連敗
- 戴奧辛超標蛋農 怒轟政府草率「搞垮蛋業」
- 警察喝花酒？傳酒店經紀人怨警抓毒報復投訴
- 週日北部低溫17度 下午降雨機率又變高
- 史總:朗神若還有人要 打到50歲沒問題
- 自由廣場》不到破產不掉淚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國要求改名遭WMA拒絕 「台灣醫師會」維持原名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分