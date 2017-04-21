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PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
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車展見自家名車被山寨 保時捷CEO傻眼...

保時捷CEO布盧姆（中）看見自家車款被山寨，表情相當複雜。（圖片擷取自網路）

2017-04-21  17:07

〔即時新聞／綜合報導〕第17屆上海車展近日開幕，現場除了琳瑯滿目的品牌、車款展示外，不少國際大廠CEO更親赴現場參觀。但有中國網友發現，保時捷CEO布盧姆（Oliver Blume）在看到一款抄襲自家車型的中國車款時，表情相當令人玩味。

從照片中可以看到，布盧姆站在一輛藍色車款後方，該輛車為中國眾泰汽車製造的SR9，但其實這輛車幾乎完整模仿了保時捷旗下知名車款「凱燕」，這似乎讓布盧姆感到相當傻眼，中國網友更稱這是「不能描述」的表情。

根據香港《蘋果日報》報導，眾泰汽車多年來都被視為是模仿其他車廠產品起家，先前發表的SR8在各方面細節都與保時捷凱燕如出一轍，新推出的SR9仍以凱燕為原型。但或許是能夠以低廉價格實現「保時捷夢」，SR9在推出後受到年輕消費者喜愛。

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  • 保時捷CEO布盧姆看見自家車款被山寨，表情相當複雜。（圖片擷取自網路）

    保時捷CEO布盧姆看見自家車款被山寨，表情相當複雜。（圖片擷取自網路）

  • 保時捷凱燕。（圖片擷取自「保時捷官網」）

    保時捷凱燕。（圖片擷取自「保時捷官網」）

  • 眾泰SR9。（法新社）

    眾泰SR9。（法新社）

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