| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 國際

直播爆料中共內鬥 美媒遭北京公安調查

2017-04-20  12:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國滯美富豪郭文貴昨日接受《美國之音》直播訪問，爆料中共高層的內鬥，卻突然中途停止。法國媒體報導，美國之音北京分社長遭到中國公安約談。

《美國之音》原定要專訪郭文貴3小時，卻在播出約1小時20分時被中斷，郭文貴隨後在推特上報平安，表示因各方面的壓力造成直播中斷。目前為止，《美國之音》和郭文貴都沒有明確解釋是何方壓力所指示停播。

郭文貴在直播中爆料，中國公安部常務副部長傅政華，打著中國國家主席習近平、中共紀委書記王岐山的旗號濫權，其實是個巨貪。郭文貴還揭露，習近平和王岐山之間的內鬥，指習近平暗中調查王岐山。

根據《法國國際廣播電台》報導，《美國之音》主持人透露，北京分社長已遭到中國公安約談，要了解19日直播專訪細節，中國還暗示《美國之音》為犯人提供平台，指控中國政府，是不公平的做法。

相關連結請見：

廣告
  • 中國滯美富豪郭文貴昨日接受《美國之音》直播訪問，爆料中共高層的內鬥，卻突然中途停止。（圖擷取自郭文貴推特）

    中國滯美富豪郭文貴昨日接受《美國之音》直播訪問，爆料中共高層的內鬥，卻突然中途停止。（圖擷取自郭文貴推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 內鬥 公安 北京 美國之音 郭文貴
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：直播爆料中共內鬥 美媒遭北京公安調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.