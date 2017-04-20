直播爆料中共內鬥 美媒遭北京公安調查

2017-04-20 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國滯美富豪郭文貴昨日接受《美國之音》直播訪問，爆料中共高層的內鬥，卻突然中途停止。法國媒體報導，美國之音北京分社長遭到中國公安約談。

《美國之音》原定要專訪郭文貴3小時，卻在播出約1小時20分時被中斷，郭文貴隨後在推特上報平安，表示因各方面的壓力造成直播中斷。目前為止，《美國之音》和郭文貴都沒有明確解釋是何方壓力所指示停播。

郭文貴在直播中爆料，中國公安部常務副部長傅政華，打著中國國家主席習近平、中共紀委書記王岐山的旗號濫權，其實是個巨貪。郭文貴還揭露，習近平和王岐山之間的內鬥，指習近平暗中調查王岐山。

根據《法國國際廣播電台》報導，《美國之音》主持人透露，北京分社長已遭到中國公安約談，要了解19日直播專訪細節，中國還暗示《美國之音》為犯人提供平台，指控中國政府，是不公平的做法。

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pic.twitter.com/Yp2hXG8rf0 — 郭文贵 guo wen gui （@KwokMiles） 2017年4月19日