錢別掉了！美國各機場去年共撿到 2700萬元

美國各機場去年共撿到逾 2700萬元。圖為紐約甘迺迪機場。（圖擷取自甘迺迪機場官網）

2017-04-19 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕搭飛機別忘了把錢包看好！根據美國交通運輸安全局（TSA）公布的財務數據，2016年在全美各機場共撿到被遺忘的金額達到86.7萬美元（約台幣 2774萬元）。其中，最粗心的旅客來自紐約甘迺迪機場（New York Kennedy Airport）共被丟掉7萬多美元（約台幣224萬元）。

綜合媒體報導，為什麼有這麼多錢被遺忘？TSA的發言Lisa Farbstein表示，可能跟搭飛機的人數增加有關，不過，TSA還沒想好要怎麼花這筆錢。