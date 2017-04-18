和平解決北韓問題 美副總統：需倚賴中國幫忙

美國副總統彭斯受訪說到，美國相當希望能和平解決北韓問題，但要達成這個目標，仍需相當倚賴中國幫忙。（法新社）

2017-04-18 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕近來東北亞局勢高度緊張，美國副總統彭斯昨天前往南北韓交界「非軍事區」（DMZ）的聯合國軍事基地聽取軍官簡報。有外媒報導指出，彭斯在南韓接受訪問說到，美國相當希望能和平解決北韓問題，但要達成這個目標，仍需相當倚賴中國幫忙。

彭斯接受《CNN》專訪表示，總統川普對於北韓將和歷任總統不同，他會放棄過去那些有耐心但卻失敗的政策，我們會在外交和經濟上加倍施壓北韓，還是希望能以和平方式解決北韓問題，為了能夠達成這項目標，美國政府恐怕仍須相當倚賴中國的幫忙。

彭斯還說，北韓最好的盟友是中國，雖然川習會上美中雙方聊得很愉快，中國也開始對北韓進行更多施壓措施，但顯然還是不夠多，中國應該再對北韓施加更多壓力。另外，美國將統整亞太地區國家，不只是南韓，還有日本與中國，集合大家一起對北韓施加壓力。