憂二次韓戰爆發？ 韓國人瘋買小金條
2017-04-16 17:06
許多韓國人憂心韓戰再次爆發，紛紛投資小金條，其銷售量暴增4倍。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊繃，美軍派遣航母戰鬥群前往朝鮮半島，北韓也叫囂將以全面戰爭回應，揚言用核武反擊，造成南韓民眾人心惶惶，許多韓國人憂心戰爭爆發後可能出現通貨膨脹，紛紛投資小金條，其銷售量暴增4倍。
根據《韓聯社》報導，最近南韓民間一直流傳，北韓如果膽敢進行第6次核彈試爆，美國可能會先發制人發動攻擊，北韓態度強硬，昨（15日）太陽節盛大閱兵，今晨也試射飛彈，北韓官員強調現在正處於戰爭爆發的臨界點，若美軍輕舉妄動，北韓軍隊將以全面戰爭回應，由於「朝鮮半島4月危機」越演越烈，韓國民眾紛紛購買購買小金條保值，日均銷量暴增4倍。
據韓國黃金交易所統計顯示，在「朝鮮半島4月危機」擴大之前，10至100公克的小金條一天平均銷量約100條左右，眼見戰爭爆發風險提高，小金條的銷量驟增，平均每日交易量竟高達400條，黃金售價也創下自去年8月以來的新高。
正常情況下，1公斤重的金條最受投資者青睞，但韓國民眾卻爭相購買小金條，分析師認為，1公斤重的金條在發生戰爭的情況下攜帶不便，10克至100克的小金條反成民眾首選，目前韓國市場10克重的金條價格為55萬韓元（約1.5萬台幣），100克為540萬韓元（約14.5萬台幣）。
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