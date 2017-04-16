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美副總統訪韓前夕 北韓試射飛彈失敗

北韓試射飛彈。（歐新社資料照）

2017-04-16  07:22

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢愈來愈緊張，今晨北韓又試射導彈，但最後以失敗收場。美軍太平洋指揮部表示，該枚導彈幾乎是發射出去後立即爆炸。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部通報，北韓今晨在咸鏡南道新浦一帶試射導彈，但以失敗告終。

南韓聯參情報機構一名負責人表示，北韓這次試射的導彈，可能與前一次試射的北極星2型導彈相同，飛行距離不太長。

美國副總統彭斯將於16日起訪問南韓與日本，預料他將向兩盟邦說明美國的北韓策略，並確保美國護衛盟國，對抗北韓挑釁的立場。據了解，北韓可能是對此事示威。

南韓青瓦台將針對北韓試射導彈，召開國安會議。

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