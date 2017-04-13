知名同志電影《薔薇的葬禮》導演松本俊夫逝世
2017-04-13 17:17
同志電影《薔薇的葬禮》海報。（圖擷自《jposter》）
〔即時新聞／綜合報導〕被稱為日本實驗電影作家第一人，著名導演松本俊夫本月12日因病去世，享壽85歲，其在1969年所拍攝《薔薇的葬禮》，全部演員皆為同性戀，為日本電影同性戀文化的第一部作品。
日本60年代獨立電影三大支柱之一的導演松本俊夫，因腸阻塞症狀12日在東京都的病院中逝世，享壽85歲，其電影風格頗具前衛先鋒色彩，直接推動了60年代「日本新浪潮」（日本ヌーヴェルヴァーグ）的電影運動，松本俊夫在70年代後專注拍攝實驗短片，為日本影像藝術的開拓者，被稱為日本實驗電影作家第一人，導演代表作有《薔薇的葬禮》、《腦髓地獄》、《修羅》等片。
其中1969年的電影《薔薇的葬禮》，松本俊夫啟用演員全都是同性戀，以60年代東京同性戀圈為背景，描寫一名女裝癖同性戀者弒母後，與夜總會老闆在一起，夜總會老闆卻發現主角原來是自己的親生兒子而自殺，主角崩潰自殘。
《薔薇的葬禮》拍攝手法穿插了混和戲劇與紀錄片段、過度曝光底片、快轉影像、扭曲電視畫面等手法，對日本戰後高速發展的經濟背後種種社會問題提出批判，是開啟日本電影同性戀文化的第一部作品，並被倫敦的LGBT電影節（BFI Flare: London LGBT Film Festival）評為影史最佳同志片之一。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 川普改口：中國並非匯率操縱國
- 暴力驅離乘客 聯航空服員：其實受傷可避免
- 金正恩沒在怕美國 笑稱「我們子彈有長眼睛！」
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 萬安演習街道變空城 正妹飆車被攔高喊「快到了！」
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光
- 疑疲勞駕駛 載客小黃自撞護欄2人傷
- 鳳芸宮媽祖海巡 高雄港破例開放
- 沖繩日本祖先來自台灣？ 日本學者來探索
- 中部7縣市今萬安演習 這時段嚴禁趴趴走
- 豬哥亮吞不下東西 晚上吃這碗暖胃
- 都勞動部說了算 學者︰公開標準才能服眾
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- MiLB》強碰大聯盟頭號新秀 胡智為優質先發奪首勝
- 原民部落搬進校園 中原大學這堂課用吃的
- 肩頸痠痛別輕忽 頸椎脫位恐癱
- 東芝賣半導體部門 威騰警告違約
- 黨員名冊外洩風波 國民黨正式向台北地檢署提告
- NFC手機一卡通啟用 跨入手機行動支付
- 南市議政史料館古蹟修復 新舊議員促懸崖勒馬
- 千萬超跑疑違規左轉撞機車 駭人現場影像曝光
- 夜遊團撞見男屍CO中毒 怕變餓鬼自備腳尾飯
- 徐重仁為失言道歉 王威中：要對得起年輕人的努力
- 自行車親子共乘可望合法化 立委促訂安全座椅標準
- 大盤：新台幣強升拉抬 台股小漲19點
- NBA》熱火贏球卻輸給輪休 無緣季後賽好冤枉
- 中區萬安演習天候差 遙控機演練取消
- 海龜被救後真會流淚道謝！漁民張慶來樂在護龜
- NBA》本季戰績不理想 林書豪盼籃網能重見光明
- 《怪獸與牠們的產地》續集開拍 年輕版鄧不利多竟是他！
- 郭富城女友圓潤現身 隨身帶話梅防「孕吐」
- 酷玩濕身 讚台粉友善熱情
- 表姊妹接力出嫁 安以軒快閃向以丞婚宴
- 醫病》肚子鼓鼓的 竟是逾2公斤的「霸王級」肝腫瘤
- 唐振剛親手餵食 迷倒地方媽媽
- 檢察機關駕駛適用責任制 勞動部︰確有需要 林伯豐︰公部門做不到 卻要民間做
- 新北再批前瞻計畫 副市長：已施工的不算前瞻
- 槓吳 黨中央送辦黨員名冊外洩案
- 小超人蹲馬桶萌翻！混血娃威廉翻身南韓新寵
- 第一花園公墓OT委外經營？ 中市府否認
- MLB》生涯初先發大演三振秀 洋基2菜鳥立大功（影音）
- LPGA》樂天錦標賽第1回合 李美香、克蕾茉並列領先
- 刪文引起眾怒？ 全聯小編因這原因消失...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：知名同志電影《薔薇的葬禮》導演松本俊夫逝世
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分