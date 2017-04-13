知名同志電影《薔薇的葬禮》導演松本俊夫逝世

同志電影《薔薇的葬禮》海報。（圖擷自《jposter》）

2017-04-13 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為日本實驗電影作家第一人，著名導演松本俊夫本月12日因病去世，享壽85歲，其在1969年所拍攝《薔薇的葬禮》，全部演員皆為同性戀，為日本電影同性戀文化的第一部作品。

日本60年代獨立電影三大支柱之一的導演松本俊夫，因腸阻塞症狀12日在東京都的病院中逝世，享壽85歲，其電影風格頗具前衛先鋒色彩，直接推動了60年代「日本新浪潮」（日本ヌーヴェルヴァーグ）的電影運動，松本俊夫在70年代後專注拍攝實驗短片，為日本影像藝術的開拓者，被稱為日本實驗電影作家第一人，導演代表作有《薔薇的葬禮》、《腦髓地獄》、《修羅》等片。

其中1969年的電影《薔薇的葬禮》，松本俊夫啟用演員全都是同性戀，以60年代東京同性戀圈為背景，描寫一名女裝癖同性戀者弒母後，與夜總會老闆在一起，夜總會老闆卻發現主角原來是自己的親生兒子而自殺，主角崩潰自殘。

《薔薇的葬禮》拍攝手法穿插了混和戲劇與紀錄片段、過度曝光底片、快轉影像、扭曲電視畫面等手法，對日本戰後高速發展的經濟背後種種社會問題提出批判，是開啟日本電影同性戀文化的第一部作品，並被倫敦的LGBT電影節（BFI Flare: London LGBT Film Festival）評為影史最佳同志片之一。