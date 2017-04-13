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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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認為國軍比共軍更專業 美智庫：武力犯台恐付代價

2017-04-13  12:22

〔即時新聞／綜合報導〕先前曾有中國退役將領嗆聲，拿下台灣的時間是用「小時計」，讓雙方軍事實力的話題再度浮上檯面。對於中國武攻台灣是何種情況？至今已有多種說法，美國華府智庫研究員也提出分析，認為台灣的軍隊比中國更加專業，若要武力犯台可能得付出龐大代價。

根據《美國之音》報導，數名華府智庫的防務專家在當地時間週三出席全球台灣研究所（GTI）討論會，2049計畫研究所研究員易思安（Ian Easton）指出，台灣的軍隊正朝全志願役方向邁進，這類專業化的軍隊在質量上高於中國軍隊，「百分之百由志願役組成的部隊是一支精銳部隊，中國沒有這樣的軍隊，更可以說沒有一支正常的專業部隊。」

防務專家戈麥斯（Eric Gomez）表示，台灣在短期內可採取某些措施增加中國攻台難度，包括部署用於偵查和攻擊的無人裝備，以及購買現成或自行研發相對短程彈多層次防空系統。

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  • 華府智庫指出，中國武力犯台可能得付出不小代價。（資料照，記者涂鉅旻攝）

    華府智庫指出，中國武力犯台可能得付出不小代價。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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