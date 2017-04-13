駭客再曝光3女星裸照 還囂張預告下波名單

24歲的美國歌手麥莉希拉被駭客曝光多張裸照，包括麥莉僅穿著吊帶牛仔褲自拍露點照、在烤箱全裸等照片。（法新社）

2017-04-13 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢女星近日受到駭客散布裸照所苦，除了艾瑪華森（Emma Watson）和亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）等人已經中招外，今日再傳出包含24歲的美國小天后麥莉（Miley Cyrus）等3名受害者。

綜合外媒報導，24歲的美國歌手麥莉希拉（ Miley Cyrus）被駭客曝光多張裸照，包括麥莉僅穿著吊帶牛仔褲自拍露點照、在烤箱全裸等照片；此外還有英國女模蘇琦瓦特豪斯（Suki Waterhouse）與美國女星羅莎麗歐道森（Rosario Dawson）也在這波最新遭駭名單之列，女模蘇琦瓦特豪斯則被公開近40張私密照，不但有私密特寫鏡頭，甚至還有自慰畫面，女星羅莎麗歐道森則被曝光戴上拍攝《罪惡城》（Sin City）時所用的皮革頭套全裸自拍等私照。

此外，駭客還囂張放話，最近還會釋出更多私密照，並點名在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演珊莎·史塔克的20歲英國女星蘇菲透納（Sophie Turner）以及《廣告狂人》艾莉森布麗（Alison Brie）將是下波曝光私密照的名單，對於駭客大膽、猛烈的攻擊，眾星人人自危。

英國女模蘇琦瓦特豪斯成最新受害者。（路透）

羅莎麗歐道森戴上拍攝《罪惡城》所用的皮革頭套全裸自拍照片遭駭客曝光。（法新社）