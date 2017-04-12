普廷：川普上任後 美俄關係惡化
2017-04-12 20:27
普廷受訪時表示，美俄關係自從川普上任後就變差了！（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕川普與普廷關係讓人摸不透！俄羅斯總統普廷接受俄國多家媒體專訪時表示，自從美國總統川普上任後，美俄關係就已惡化。
綜合外媒報導，普廷在今天播出的媒體專訪上批評，美俄關係在川普政權下，反而更加惡化了。他表示，雙方彼此信任關係，尤其在軍事層面上，沒有變得更好反而更倒退了。」
敘利亞遭控使用化學武器，導致87位平民無辜犧牲，對此普廷強調，大馬士革的化學武器早已銷毀。他還反擊，此事可能是敘利亞政府軍誤擊反叛軍庫存的化武，造成化學藥物外洩，也可能根本是美國設計出來抹黑的詭計。
至於川普昨天受訪時則批評，普丁挺敘利亞的做法很不應該，還批評阿塞德政府是「壞人（evil person）」，直說阿賽德是「禽獸」。
不過即便普廷認為美俄關係惡化，但今天消息指出，普廷「或許」還是會接見正在訪俄的美國國務卿提勒森。
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